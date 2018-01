Hoy miércoles el calor seguirá afectando a nuestra ciudad: 35 grados es la temperatura máxima pronosticada y como habrá humedad, la sensación superará ese valor. Ya no estará tan luminoso como los días pasados y por el contrario el cielo lucirá cargado de nubes altas, que limitarán la presencia del sol. La situación meteorológica muestra el acercamiento de un débil frente frío que no llegará a pasar y se volverá hacia el sur como frente caliente. Por eso, al no cambiar la masa de aire, el día será muy caluroso, con una sensación de ligera sofocación, consecuencia de la humedad elevada. Habrá nubes en el cielo, pero serán preferentemente nubes altas y semitransparentes. El viento será muy débil y prevalecerá del Noreste. Mañana jueves el aire tropical seguirá reinando y determinará una temperatura muy alta: 36 grados es la máxima prevista. El cielo lucirá algo o parcialmente nublado y la humedad estará en un nivel moderado. El viernes hará mucho calor también, aunque hay dudas sobre el valor que alcanzará la temperatura. Las dudas están dadas por la dirección del viento, que se volverá del Sudeste y se incrementará. Lo que sí seguramente pasará es que bajará la humedad y entonces el calor será más soportable. Respecto al estado del cielo, lucirá poco nuboso. El sábado amanecerá agradable, con uno 18 grados, pero luego otra vez el calor fuerte ganará las calles y el termómetro podría llegar a los 38 grados. El cielo estará mayormente despejado y soplará una brisa del Noreste. El domingo será un día sofocante, con 39 grados de máxima prevista. Hacia la noche podrían registrarse algunas tormentas aisladas y esa inestabilidad se extenderá también al lunes. A pesar de ello, no bajará la temperatura. Pronósticos Hoy, miércoles 31: será un día muy caluroso y húmedo. El cielo estará parcialmente nublado o nublado y el viento soplará débil del Noreste. La mínima prevista es de 22 grados y la máxima de 35 grados. Mañana, jueves 1º de febrero: seguirá muy caluroso, con 22 grados de mínima y 36 grados de máxima. El cielo estará algo o parcialmente nublado y el viento soplará débil del sector Norte. Viernes 2: el cielo lucirá algo nublado. Estará mu caluroso y más seco, con 21 grados de mínima y 37 grados de máxima. El viento soplará débil a moderado del Sudeste.



El Tiempo en Campana:

Nubes, calor y humedad

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: