Campana avanza en la protección de sus humedales

"Hoy, la protección de humedales está en la agenda política a nivel internacional. No es tarde aún, sigamos avanzando, hay muchos más", dicen desde la ONG Vecinos del Humedal Surgida en 2010, la ONG Vecinos del Humedal ha logrado a través de una constante tarea de concientización y difusión poner el tema de la protección de los humedales en la agenda de los funcionarios de Campana y de la ciudadanía en general. "De hecho, Campana sigue a la vanguardia en la materia, un ejemplo a seguir por los demás municipios de la cuenca", dicen desde la ONG. Con la ordenanza promulgada el 27 de octubre de 2017 se ha avanzado en la conservación de otro sector del humedal del río Luján sobre el partido de Campana. Trabajo conjunto entre organizaciones vecinales, ambientalistas y la totalidad del arco político local. Esta ordenanza, promulgada por decreto N° 1109 y registrada bajo el Nº 6660/17 se enmarca en la Nº 6374/15 que protege la planicie de inundación del río Luján aguas arriba de la Ruta Nacional N° 9. Se amplía el humedal a proteger y se extiende el territorio establecido como "no urbanizable" en el área que va desde el límite con el partido de Escobar, la Ruta Nacional Nº 9, el río Paraná de Las Palmas y la cota + 5 mts. establecida por el Instituto Geográfico Nacional, prohibiendo todo tipo de construcción que altere el funcionamiento natural del ecosistema. "Es interesante –comentan desde la ONG- citar las palabras de la vocera de la Fundación Humedales en una nota del diario La Nación en oportunidad de anunciarse la cesión de la jurisdicción de las tierras que conforman la Reserva Natural Río Luján y otras a la Administración de Parques Nacionales: ‘La catalogación como parque garantiza que este gran humedal no pueda ser degradado ni rellenado, como ocurrió a lo largo del río Luján, donde en 2015 contabilizamos 90 urbanizaciones cerradas en el valle de inundación de esa cuenca´, señaló la vocera Marta Andelman". En esa entrevista, Andelman además remarcó que además de purificar el agua del acuífero Puelche, los humedales mitigan las inundaciones padecidas en toda la cuenca al regular la abundancia de agua en ese río y funcionar como un reservorio de agua cuando la sudestada provoca la crecida de los ríos. Por esas características, entre otras, en 2008 se declaró a la Reserva Otamendi como sitio Ramsar, una categorización internacional que destaca humedales de importancia para la conservación de la biodiversidad. "Nos resulta auspicioso el tratamiento en el Congreso la cesión para la creación por ley del Parque Nacional que uniría la Reserva de Otamendi a la del Río Luján. Nos demuestra que nuestros argumentos eran válidos, allá hace años cuando en soledad buscábamos frenar emprendimientos que ponían en peligro la seguridad de nuestros vecinos a causa de las inundaciones, el cuidado del agua, la conservación de la biodiversidad y la conservación de paisajes únicos, diversos y plenos. Hoy, la protección de humedales está en la agenda política a nivel internacional. No es tarde aún, sigamos avanzando, hay muchos más", concluyeron los vecinos.

Campana avanza en la protección de sus humedales

