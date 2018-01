El Caminante del Cielo es la búsqueda y la exploración, explora los espacios y las alternativas que se empiezan a presentar, después del despertar de nuestra conciencia. Kin Caminante del Cielo 6. El Tono 6 es el ritmo interno de todo nuestro ser. La armonía de nuestro cuerpo entero, cuerpo fisico y cuerpos dimensionales, todos funcionando en coherencia. Es la moderación de los deseos y ambiciones. En este tono se ve la salud, como está nuestro cuerpo físico, las resistencias, las debilidades, el biorritmo, las ganas, las limitaciones, la alimentación. Ojo hoy con somatizar, también con los desbordarse por presiones del medio o por no poder manejar las emociones. El Caminante es energía de movimiento, de viajes, de viajes terrestres y viajes astrales.Energía que nos puede tener inquietos, hiperquinéticos, súper curiosos, buscando, Excelente día para viajar, para trasladarse, para iniciar nuestra búsqueda espiritual. Encontrar el punto justo entre lo terrenal y lo espiritual. Podemos estar dispersos, y no terminar las cosas comenzadas porque al Caminante le cuesta poder culminar lo empezado. Empezar una exploración sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, sobre lo que dice el cuerpo cuando la boca calla, Lo que nos dice con cada dolor, con cada síntoma. Es la mejor manera de poner esta energía exploradora al servicio de nuestro ser, de nuestras salud, de nuestra alimentación. El tono 6 es el hombro izquierdo, esta energía mal encaminada nos trae dolor en el hombro y afecta también el corazón. Si eso duele quiere decir que no estamos escuchándonos, no estamos respetando nuestros ritmos, nuestras sensaciones internas Somos los que hacemos, lo que decimos, lo que comemos. Frecuencia energética, sutil, fluida y poderosa, pedir que se destraben las cosas, que se vayan los obstáculos, El Caminante acelera estos pedidos y les da curso. Liberar la mente, comer sano, respirar aire puro, respiración abdominal, estar en el centro, y meditar, son buenas opciones para un día caminante 6, también caminar, andar, ver arte y compartir con gente, celebrando la vida. Buen Miercoles para todos!!

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Caminante del Cielo 6 - Energía del Miércoles 31/01/2018 - Trecena de la Estrella

Por Alejandra Dip

