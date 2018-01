El Violeta jugará el viernes desde las 21 horas en Alta Córdoba con transmisión de TyC Sports. Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció el cronograma y sorteó los árbitros para la fecha 13 del Nacional B, que este fin de semana reanudará su temporada 2017/18. Entonces, quedó confirmado que Villa Dálmine enfrentará este viernes por la noche a Instituto en Córdoba. También que el encuentro se disputará desde las 21 horas con transmisión en vivo de TyC Sports. Y además se conoció que Julio Barraza será el árbitro del cotejo. Se trata de un viejo conocido para el Violeta, aunque será la primera oportunidad que esté presente en un partido de Nacional B del equipo de nuestra ciudad. Es que las diez veces anteriores que Barraza dirigió encuentros de Villa Dálmine fueron en la Primera C y la Primera B Metropolitana. El saldo: cuatro victorias, tres empates y tres derrotas en esos diez partidos. ÚLTIMA PRÁCTICA. El plantel conducido por Felipe De la Riva realizará hoy por la mañana su última práctica antes de viajar rumbo a Alta Córdoba. Una vez concluido el ensayo, el DT confirmará los convocados para jugar frente a Instituto, quienes partirán en la madrugada del jueves con destino a La Docta, donde mañana por la tarde tendrán un último entrenamiento previo al encuentro que se disputará este viernes 2 de febrero desde las 21 horas.



JULIO BARRAZA YA DIRIGIÓ EN DIEZ OPORTUNIDADES A VILLA DALMINE ENTRE LA PRIMERA C Y LA PRIMERA B. NACIONAL B – FECHA 13 VIERNES - 20.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Mitre (SdE) / Pablo Echavarría - 21.00 horas: Juventud Unida (G) vs Sarmiento (J) / Pablo Díaz - 21.00 horas: Instituto vs Villa Dálmine / Julio Barraza - 21.30 horas: Independiente Rivadavia vs All Boys / Bruno Bocca SÁBADO - 17.00 horas: Flandria vs Boca Unidos / Ramiro López - 17.00 horas: Brown (A) vs Deportivo Morón / Pedro Argañaraz - 17.00 horas: Nueva Chicago vs Deportivo Riestra / Alejandro Castro - 19.00 horas: Almagro vs Gimnasia (J) / Diego Ceballos - 20.30 horas: Santamarina (T) vs Estudiantes (SL) / Dario Sandoval DOMINGO - 17.00 horas: G. Brown (PM) vs Atlético Rafaela / Héctor Paletta - 18.00 horas: San Martin (T) vs Los Andes / Gastón Suárez LUNES - 21.05 horas: Agropecuario vs Quilmes / Sebastián Ranciglio LIBRE: Aldosivi.

Nacional B:

Julio Barraza será el árbitro en el encuentro de Villa Dálmine ante Instituto

