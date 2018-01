Volverán a insistir para que el HCD sancione la emergencia laboral en Campana

Lo adelantaron los ediles del PJ-Unidad Ciudadana José Insausti y Romina Carrizo. Señalaron que lo harán en la próxima sesión y que presentarán el proyecto sobre tablas, acompañados por trabajadores despedidos en los últimos meses. Desde el bloque de concejales del PJ-Unidad Ciudadana adelantaron que en la próxima sesión del Concejo Deliberante pedirán el tratamiento sobre tablas de la emergencia laboral y que lo harán convocando a la masa de trabajadores despedidos en las últimas semanas. El proyecto, que el año pasado no pudo ser aprobado por la negativa del oficialismo, tiene un alcance más simbólico que práctico. Así mismo lo reconocen desde la bancada peronista. Sin embargo, remarcan que implica que el Gobierno municipal reconozca la "crisis" del mercado laboral regional y eleve su protesta a las gestiones provincial y nacional. "Más allá de que dicen que no es una herramienta concreta, es un semáforo en rojo para que el reclamo llegué arriba", explicó el concejal José Insausti, en diálogo con este medio. "La emergencia laboral es paliativa, obviamente. Pero para el gobierno implica reconocer que hay crisis. No le vamos a solucionar la falta de trabajo (a la gente con esta medida), pero la idea es darle una mochila digna para los chicos que van a empezar las clases, atención digna en salud y estar primeros en la lista de empleo en Campana", comentó por su parte la edil Romina Carrizo. Los concejales estuvieron el lunes acompañando la audiencia de los trabajadores de BOPP en el Ministerio de Trabajo. Para Carrizo, es "lamentable" la situación que se vive "porque en un esquema de apertura de importaciones Campana, al ser un polo industrial importante, se ve muy afectada". "Esperamos un intendente se ponga al frente de los reclamos de los trabajadores, de los vecinos y comerciantes, que viven día a día el ajuste, para realmente mejorar la calidad de vida", manifestó. En tanto, Insausti afirmó que mientras "la parte empresaria" acusa a los trabajadores de ser "caros" y "poco productivos", el salario "ya se redujo en más de 35 por ciento con el aumento del dólar". "También perdimos poder adquisitivo con los incrementos en los impuestos, la luz, el gas y la nafta: tenemos la nafta más cara de toda la provincia", cuestionó. Al mismo tiempo, pidió que el Municipio no se jacte del volumen de atención en el nosocomio local. "Vemos en la tapa del diario que el intendente sale a festejar que el Hospital tuvo más de 600 mil atenciones. Y nosotros lo vemos como una alerta por el lado de la gente que se queda sin obra social al perder su trabajo", sostuvo.



Volverán a insistir para que el HCD sancione la emergencia laboral en Campana

