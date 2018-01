Como banda soporte se sumará Puente Beat con un tributo a The Beatles. Un espectáculo organizado por el Municipio donde la popular banda del rock nacional se presentará gratis en las inmediaciones de la plaza Eduardo Costa, donde además habrá artesanos, food trucks y juegos inflables para los pequeños. Vilma Palma e Vampiros llega a la ciudad este domingo desde las 20 hs. para protagonizar -en las inmediaciones de la plaza Eduardo Costa- otra propuesta cultural gratuita impulsada por el Municipio. Además se podrá escuchar a Puente Beat, una banda local sorprenderá a todos con un tributo a The Beatles; haciendo de teloneros de los afamados Vilma Palma. "La banda nos pareció una muy buena opción para toda la familia. Para los adultos que disfrutan de su música desde hace mucho tiempo, pero también para los jóvenes que no la conocen. Queremos que todos puedan disfrutar", comentó la directora de Cultura, Rosa Scacciante. Pero la música no será el único atractivo de la fiesta. También se contará con el tradicional paseo de artesanos, una importante oferta gastronómica con los food trucks y juegos inflables gratuitos para los más pequeños. "Esta es otra oferta cultural de verano. Invitamos a todos los vecinos a disfrutar de un lindo momento con un gran espectáculo y muchos entretenimientos gratuitos", completó Scacciante.

La directora de Cultura dio detalles de la jornada del domingo.

Gran expectativa por la presentación de Vilma Palma e Vampiros este domingo en Campana

