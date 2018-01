Apple en la mira de la justicia

Los sistemas operativos iOS 10.2.1 y el 11.2 redujeron la velocidad de los dispositivos para compensar la poca capacidad de las baterías de litio envejecidas; según la versión oficial de la firma Apple Inc Ante reiteradas denuncias, el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos investigará lo que Apple admitió el mes pasado, tras varias críticas y denuncias: que su nuevo iOS hace más lentos a sus modelos más viejos de iPhone. También la Comisión de Bolsas de Valores (SEC) hará una investigación, por el potencial efecto que la actualización del software, al hacerse sin que el público la conociera, podría haber tenido en la cotización de la empresa. Las investigaciones del DOJ y la SEC, sobre las cuales informó Bloomberg ayer martes, intentan establecer si Apple violó la ley al no divulgar que, debido a su nuevo software, los modelos de iPhone anteriores al los 8 y X, que acaba de lanzar al mercado, funcionarían con inconvenientes de velocidad y si esta maniobra no está destinada a forzar al consumidor a cambiar su equipo. Fuentes cercanas al caso reconocieron a la agencia AFP que aún es demasiado pronto para especular con la posibilidad de que la compañía sea acusada de irregularidades. Bloomberg aseguró que la Justicia ya solicitó a Apple documentación sobre el caso. La firma de Cupertino reconoció a fines de 2017 que había ralentizado intencionalmente los modelos anteriores de iPhone con el propósito de darle mayor capacidad a la batería del equipo, ya que usa menos energía cuando se ejecuta a velocidades más lentas. Sin embargo esto no fue informado a los consumidores, ya que la actualización del sistema operativo se hace de manera compulsiva y los usuarios comenzaron a percibir la baja performance de sus equipos sin saber cuál era la causa y cuál la solución. Ante las críticas, la compañía planea lanzar una actualización de software a finales de este mes que permitirá a las personas desactivar la función de reducción de velocidad del iPhone, lo que no especificaron si esto hará que las baterias reduzcan su vida útil; que es lo que muchos usuarios creen va a suceder. La semana pasada, la fiscalía de París, bajo la Dirección General de Competencia, Asuntos del Consumidor y Control del Fraude; dependiente del Ministerio de Economía y de Finanzas francés; comenzó una investigación sobre posible "obsolescencia programada" o "fraude" por parte de Apple, dirigida por especialistas en defensa de la competencia y consumidores en el Ministerio de Economía de ese país. En el país europeo es ilegal reducir de forma deliberada la vida de un producto para instar a los usuarios a reemplazarlo. Es un delito con un máximo de dos años de cárcel o multa equivalente a 5% de los ingresos anuales de la empresa. En tanto, en Zurich, la policía suiza tuvo que evacuar ayer un local de Apple por el sobrecalentamiento de la batería de un iPhone, que tras empezar a humear dejó a ocho personas con heridas leves. La fiscalía de la ciudad investiga las causas del incidente.

Apple en la mira de la justicia

Es por la por la ralentización de los iPhone más viejos con el nuevo iOs

