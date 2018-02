15 meses, 10 mil fotografías y un puñado de certezas: "Conectar con tu intuición es la mejor brújula", dice Gimena Lucero, quien hace 2 meses volvió de su extenso e introspectivo viaje por oriente. "A veces hay que perderse para poder encontrarse", dice Gimena Lucero (29) para explicar su viaje por India, Nepal, China, Mongolia, Malasia y Tailandia del que volvió hace dos meses: un extenso "trip" de 15 meses en el que acumuló unas 10 mil fotografías subidas a Instagram en: "@perdida.en.el.mapa". "La cámara fue para mí bastante más que un instrumento de registro de paisajes. No lo planeé, pero se transformó en un elemento de conexión con la gente que iba retratando y así, se habrían caminos y relaciones. Incluso, en algún momento, cambié mis fotos por comida o por hospedaje", explica, mientras repasamos decenas y decenas de retratos. "Los ojos dicen. Por una cuestión de idioma, muchas veces me comuniqué con las personas sólo con la mirada", asegura y aclara que, como fotógrafa, terminó de soltarse. Aprendió a ver y también a esperar. Hace 17 meses atrás, Gimena era una exitosa jefa de ventas de la aerolínea LATAM (fusión entre la chilena LAN y la brasileña TAM), radicada en México DF. "Soy Licenciada en Economía y después hice una maestría en Marketing. En mi último puesto manejaba 15 reportes diarios y diseñaba las estrategias de ventas para 6 destinos: unos U$S 112 millones al año de facturación" resume, y no hace falta explicar en el estimulante pero también estresante mundo en el que se sumergió durante 5 años. EL VIAJE Por supuesto, su trabajo le permitía viajar por precios impensados. Y, además de una máquina de trabajar, Gimena se había convertido en una máquina de volar. "Yo nunca me había subido a un avión, y de repente tenía la fiebre de los viajes. Podía estar en Nueva York por 100 Dólares, o en Madrid, no sé, por 140… llegué a tomar más de 300 aviones. Todos viajes cortos, claro, y por occidente". Mucho ruido y pocas nueces para Gimena, quien colgó su singular trabajo y una vida acomodada. Incluso vendió todo lo que tenía. Desprenderse de todo era parte de su estrategia trascendente. Las primeras 2 semanas la acompañó su amiga Alba, con quien llegó a la India y juntas recorrieron 6 ciudades. Luego, Gimena quedó sola y comenzó su viaje por oriente y hacia el interior de sí misma. "Ahora puedo decir que aprendí a confiar más en mí, y en los demás. También a seguir mi intuición, y a estar más al tanto de las cosas que te gatillan la felicidad. Conectar con tu intuición es la mejor brújula", dispara y para explicar cómo funcionan ciertas cosas del otro lado del mundo relata sobre su paso por un templo Sikh, en la India, donde voluntarios preparan 100 mil platos al día. "En India -señala- hay ciudades superpobladas en las que muchos no tienen nada, viven apilados y sin embargo no vas a ver a nadie irritado. La vida pasa por otro lado". Además de miles de fotos, Gimena se trajo cientos fuertes sensaciones y también sorpresas inesperadas, como tener que bañar a un elefante. Pero a la hora de elegir, se queda pensando con la mirada perdida, hace una pausa y dice con los ojos apenas humedecidos: "Haber llegado al campamento base de Annapurina, en Nepal, fue lo más. Un lugar único. Fueron 10 días de caminata con dos amigos que hice allá. Está a 4200 metros de altura, y rodeado por un anillo de montañas en Los Himalayas. Además, fue todo un desafío físico y mental alcanzar esa meta". También recuerda con emoción una mágica noche en el desierto de Taklamakan, China, el segundo más grande del mundo: "Era un viaje -relata- en bus de 30 horas a través del desierto, entre las dunas. Llega la noche y el chofer, sin mediar palabra, apaga el motor y las luces, y todos se ponen a dormir. Ahí, en el medio de la nada. Me bajé a disfrutar del silencio absoluto y del cielo. Nunca vi tantas estrellas en mi vida". Finalmente, señala la intensa experiencia vivida al borde del Ganges, en Varanasi, presenciando la llegada de los peregrinos hasta el río sagrado y las ceremonias cremación. Para el anecdotario gastronómico, quedan un desayuno con carne de cordero, leche de búfala y pan; una sopa de fideos con huevos negros; y una brochette de escorpión a la parrilla. VOCACION Hace poco que volvió a Campana y Gimena ya se puso en movimiento. Inspiró a su mamá, y juntas iniciaron un micro emprendimiento: "Gypsy", dedicado a comercializar unas increíbles alpargatas decoradas artesanalmente por ellas mismas. "Gypsy - reflexiona- es como un boceto de lo que quiero hacer: inspirar y ayudar a las mujeres. Pero no lo digo desde una mirada sexista. Creo que las mujeres son agentes multiplicadores: siempre que le das una chance a una mujer, generalmente actúa pensando en los que están a su alrededor. Lo vi y experimenté durante todo mi viaje. Siempre me ayudaron en mi viaje, pero conecté más con las mujeres. Descubrí que tenía hermanas por el mundo. Ahora sé que todas las mujeres tienen los mismos sueños primarios, las mismas ganas de ser amadas, de no vivir con miedos. Me imagino armando un club de emprendedoras, que a su vez patrocine a otras de bajos recursos, con capacitaciones y facilitadores… algo por ahí. Estoy lista".





La cámara fue un elemento de conexión con la gente que Gimena iba retratando





Gimena en el Campamento base de Annapurina, en Nepal, a 4200 metros de altura en Los Himalayas. se llega luego de 10 dias de caminata





Postales y retratos de una cultura diferente son el legado del viaje





Bañar a un elefante puede tornarse una normalidad en oriente





No fue solamente un viaje. fue el desafio de experimentar las actividades normales de una región totalmente distinta a la cultura occidental



Perdida en el mapa

