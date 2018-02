Preparan una ordenanza para detener la proliferación de supermercados chinos

Los bloques del Concejo Deliberante trabajan en un texto borrador. Legisla sobre los establecimientos polirubros de entre 51 y 900 metros cuadrados que pretendan instalarse en la ciudad. La normativa surgió de un pedido de la CUCEI al presidente del HCD, Sergio Roses. La reproducción de los supermercados chinos puede estar llegando a su final. Al menos, sufrirá una interrupción prologada. Sucede que el Concejo Deliberante está creando una ordenanza para regular su instalación en el ámbito del partido y preservar así a los comercios nativos. La Auténtica Defensa tuvo acceso al borrador del proyecto de ordenanza con el que ya trabajan los distintos bloques. La iniciativa, que responde al pedido de la Cámara del Comercio local (CUCEI) al presidente del HCD, Sergio Roses, podría ser presentada para su aprobación en la próxima sesión legislativa que se programe. El texto de la normativa viene a regular sobre los "establecimientos polirubros" dedicados a la comercialización de productos alimenticios, minoristas y mayoristas que realicen ventas minoristas y cuyas áreas de exposición y venta comprendan entre 51 y 900 metros de cuadrado. Dos son las restricciones principales. Una atañe a los comercios que superen los 500 metros cuadrados, que ya no podrán emplazarse en el casco céntrico de la ciudad sino solo fuera del perímetro comprendido por la avenida 6 de Julio, las rutas 9 y 6 y el margen del río Paraná. La segunda establece que ninguno de los negocios de entre 51 y 900 metros cuadrados de superficie podrá instalarse "a menos de 500 metros de otro del mismo rubro con habilitación vigente" al momento de promulgarse la ordenanza. Este impedimento tendrá vigencia por un período de dos años. Aunque así reglamentado se hace bastante difícil el desembarco de nuevos supermercados chinos, algunos concejales de la oposición pretenden que la distancia mínima entre los comercios polirubros sea de 800 metros. Confían en paralizar la creación de nuevos supermercados y, a la vez, garantizar la continuidad de los pequeños emprendimientos locales. La ordenanza que se está puliendo también determina que los establecimientos de entre 301 y 900 metros cuadrados deben dedicar un espacio para el estacionamiento de vehículos igual al no menos del 50 por ciento del destinado a la exposición y venta. En los considerandos de la normativa se fundamenta que "debido a la actual situación económica es menester regular" la proliferación de los polirubros. Se aclara, sin embargo, el "carácter temporario" de la protección al comercio local. En diálogo con La Auténtica Defensa, el titular de la CUCEI, Horacio Genta, celebró la medida. "Nos parece perfecto que se vuelva a los 500 metros (de separación). Un caso testigo fue el del supermercado Oriente, cuando del otro lado de la avenida ya estaba el Día", señaló. Genta también destacó la expulsión fuera del radio céntrico de los establecimientos comerciales de gran escala. Aun así, remarcó que la CUCEI "no está de acuerdo con que vengan grandes centros comerciales de Buenos Aires, porque destruirían el comercio local". Semanas atrás, la Cámara de Comercio había tenido la oportunidad de expresar este rechazo durante la primera sesión del Consejo Urbanístico Ambiental. En esa oportunidad fue su tesorero, Paulino Cuevas, quien dejó firme la postura negativa de la CUCEI respecto al mega shopping al que el Gobierno municipal quiere darle luz verde sobre Panamericana a un costado del barrio San Felipe. Ayer, Genta manifestó que la situación "es bastante delicada" para el comercio campanense, producto del impacto de "los impuestos, alquileres, y los costos en electricidad y el gas". "Todo eso influye en el comercio. No es momento para estar haciendo cosas raras. Se le tiene que dar mucho apoyo a la gestión de los comercios de Campana, que hace años están en la ciudad. Hay que tenerlos en cuenta y defenderlos", remarcó.



Preparan una ordenanza para detener la proliferación de supermercados chinos

