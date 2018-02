Desvalijan dos casas en las últimas 48 horas

El primero de los robos ocurrió en el barrio Don Francisco. El otro, en pleno casco céntrico de la ciudad.

En las últimas horas y en diferentes barrios de la ciudad, dos casas fueron violentadas por delincuentes para desvalijarlas casi por completo. El único paliativo en ambos casos fue que los malvivientes apelaron a la modalidad "escruche", por lo que las dos propiedades se encontraban sin personas en el interior que pudieran resultar amenazadas o heridas.

El primer hecho ocurrió el mediodía del martes en el barrio Don Francisco. Una vecina volvía a su hogar en calle Lavazzari al 200 cuando se encontró con el interior todo revuelto. Cuando llegó a su cuarto confirmó lo peor: desconocidos había entrado a su casa y le sustrajeron electrodomésticos, computadoras, cámaras de fotos, ventilador, joyería y hasta sábanas y almohadas.

Según la víctima, que diálogo con este medio, los delincuentes entraron efectuando un corte en el tejido perimetral y forzando la puerta principal. Aseguró que los perros fueron drogados, ya que ninguno atinó a escaparse por el hueco en el alambrado dejado por los malvivientes. En el lugar trabajó Policía Científica.

"Si les ofrecen para vender una PC All in One HP, un equipo de música Sony con dos parlantes y buffer, una notebook Dell negra, un parlante portátil, un teléfono Lumia 920 amarillo, un microondas, una TV Led LG de 15 pulgadas, un anillo de oro con iniciales MF, por favor avísenme", la víctima expresó. Cualquier información, ponerse en contacto con La Auténtica Defensa.

Por otra parte, este miércoles por la tarde se registró un robo similar en la calle Coletta al 300, cuando el propietario salió a realizar trámites después de las 12 pero, al retornar, descubrió la puerta forzada y un gran faltante de elementos.

Entre ellos, se llevaron dos televisores, un monitor, una PlayStation 3, un equipo de música y uno de entrenamiento. Policía Científica también se hizo presente en el lugar para intentar obtener pistas sobre la identidad de los responsables, que aún están siendo buscados.