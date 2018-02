"Aunque supiera que el mundo se desintegrará mañana, igual plantaría mi manzano". --Martin Luther King La manzana es el fruto del árbol del manzano (Malus doméstica). Esta planta se encuentra entre una de las más antiguas y famosas. Es posible que fuera uno de los frutos que consumió el hombre en forma silvestre y uno de los primeros en cultivarlo. La manzana es previa al Período Paleolítico, aunque no existen testimonios fidedignos sobre su procedencia geográfica, durante este Período. En los movimientos migratorios era imprescindible el llevar sus semillas, de esta forma se las hacía conocer en los sitios a los cuáles llegaba este movimiento; es así que arriban a Europa desde el Oriente Medio. Hesíodo, 800 a. C. ya hace referencia a la manzana. También se cree que el fruto es originario de Europa Oriental, del Cáucaso y de Asia Central. En los tiempos de Julio César, un injertador llamado Matios o Mato, logró obtener las mejores manzanas gracias a los injertos; fue el que le dio el nombre de "manzanas" a la fruta del manzano. Los romanos buscaban la inmortalidad comiendo manzanas. Los más pudientes siempre reservaban una de las habitaciones de su casa a la que forraban de mármol, para almacenar manzanas. Plinto llamó a este lugar "Pomarium". De allí pasó a Europa central de dónde se han hallado restos que datan de la Edad de Piedra. Se sabe que los griegos y romanos apreciaban mucho un vino hecho a base de manzana fermentada. El cuento más famoso de toda la historia de las Ciencias Naturales, sobre Isaac Newton y la manzana que inspiró su teoría de la gravedad universal, parece nada más que un chiste, sin embargo, a partir de ahora puede asegurarse de que la anécdota trata de los hechos de la vida del sabio inglés. La manzana es una fruta que ha estado muy presente en la Mitología Europea, desde la Antigüedad. El pueblo griego le otorgó un papel malévolo, ya que fue el fruto que Paris le entregó a la diosa Afrodita ante la desaprobación de las diosas Hera y Atenea ("La manzana de la discordia"), en el Juicio de Paris; se cree que ésto dio lugar al desencadenamiento de la guerra entre Troya y Grecia. La Biblia, también le impone a la manzana un protagonismo negativo, al ser el fruto que representa la tentación ante la que sucumbieron Adán y Eva, al probar el fruto del "Árbol del Conocimiento" y por la que fueran expulsados del Paraíso, éste simboliza el estado de tranquilidad antes de hacer el mal, mientras que la manzana es la tentación. En el Arte, se utiliza como símbolo de la Nueva Eva, es decir la Virgen María, que intercede ante su Hijo para la salvación de la Humanidad. En muchas imágenes románicas la Virgen lleva en su mano derecha una manzana. Esta simbología cultural y del conocimiento está presente en la actualidad en los Premios Max de las Artes Escénicas, creado por Juan Brosso. El premio es una manzana plateada con un antifaz negro. La encontramos en algunos cuentos tradicionales como el de "Blancanieves" en el que la reina malvada envenena a la protagonista con una manzana; "La Historia de la Manzana Roja"; "Manzanas por Dos"; "La Manzana Gravitacional"; "Portfolio"; "Compota de Manzana"; "Una Historia que Contar"; "Rojo Manzana";etc. El grupo de rock The Beatles, lo utilizó como logotipo para su compañía discográfica. En el logotipo de la Empresa de Informática Apple Inc., los ordenadores son llamados Macintosh, que es una variedad de manzana.

El Rincón de Aléthea:

El Fruto Prohibido

Por Angela Monsalvo

