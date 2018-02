"Queremos aportar nuestras ideas para que los comercios locales dejen de bajar las persianas"

P U B L I C



Desde el espacio local Vamos Campana; Alejo Sarna, Ariel Mosqueira y Carla Navazzotti muestran su preocupación por la situación del comercio local. Competencia desleal, merma en el consumo y costos cada vez más elevados, sumado a la competencia desleal que generan las grandes cadenas instaladas en la ciudad, son las causas adjudicadas al cierre de negocios locales. Desde Vamos Campana propusieron incentivos fiscales para los comercios que están en situación delicada. Alejo Sarna, Ariel Mosqueira y Carla Navazzotti, además de pertenecer al mismo espacio político, tienen algo en común: pertenecen a familias que tradicionales comerciantes de la ciudad. Y desde el Espacio Ciudadano Vamos Campana, el cual ellos integran, están preocupados por la situación del comercio local. Alejo Sarna, joven dirigente de Nuevo Encuentro en Vamos Campana sostuvo que "con mucha tristeza vemos como comerciantes vecinos de la ciudad tienen que bajar las persianas porque sus negocios no dan más. Porque las ventas han bajado y porque los costos se han elevado, al calor de un aluvión de grandes cadenas que generan competencia desleal en detrimento de los comercios de la ciudad". Para Ariel Mosqueira, dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista y reconocido comerciante de la ciudad agregó que "los comerciantes nos vemos asfixiados por las subas de los costos como la luz, el gas y el agua. A eso hay que sumarle que las ventas han bajado lo cual hace que a muchos de nosotros se nos haga insostenible sostener nuestros negocios. Lo más preocupante es que para muchos, estos comercios son el sostén de sostén de familias enteras" sostuvo Mosqueira y añadió que "esto no se remite solo a los comercios céntricos, en los barrios esto se nota aún más siendo que muchos comercios barriales como almacenes, kioscos o tiendas no pueden competir con las grandes cadenas de supermercados". Siguiendo con esta línea, Carla Navazzotti dirigente peronista, integrante de Vamos Campana e hija de reconocido comerciante gastronó-mico de la ciudad argumentó que "en mi familia vivimos en carne propia la competencia desleal. Toda la vida mi padre primero y ahora mi hermano, han contribuido a la comunidad campanense desde nuestro comercio. La actividad comercial no se debe subestimar, porque es ahí donde se genera el mayor porcentaje de fuentes de empleo y sin requerir demasiada experiencia ni capacitación, es decir que es la mano de obra no calificada, que en general queda afuera de las grandes empresas. Esa es la esencia del comercio local, que hoy se ve quebrada por la llegada de las grandes cadenas gastronómicas con las cuales a los comerciantes locales se nos hace muy difícil competir. Y de estas cadenas, la ciudad no gana nada, porque el dinero que ganan se lo llevan, en cambio el comerciante campanense lo reinvierte en la ciudad". Además, el Concejal Osvaldo Fraticelli comentó que "a diario, quienes tenemos cargos de representación vecinal, recibimos distintas experiencias en donde comerciantes de la ciudad explican lo difícil que es sostener un comercio en estas condiciones en donde caen las ventas y aumentan los costos. El Intendente municipal, antes de ser tal era comerciante y sabe lo que significa sostener un negocio. Esperamos que entienda la situación de los comerciantes y los ayude a "surfear" esta complicada coyuntura". Ante esta situación que de desde Vamos Campana tildaron como "preocupante", propusieron "generar incentivos fiscales, es decir reducción o eliminación de las tasas de seguridad e higiene, para aquellos comercios que demuestren tener una situación financiera delicada. No obstante, esto tiene que ir acompañado por políticas municipales que pongan freno a llegada de las cadenas comerciales y consecuentemente a la competencia desleal".







"Queremos aportar nuestras ideas para que los comercios locales dejen de bajar las persianas"

