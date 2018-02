Aprendamos a vivir el momento presente

Cada día debería ser especial si sabemos encontrar en él la belleza que indudablemente ahí se esconde. Aún nuestro trabajo, por agobiante y duro que sea, puede hacer hermoso y gratificante nuestro día, si procuramos sonreír y contagiar de optimismo al compañero de labores, si saludamos cordialmente hasta a quien no conocemos pero nos encontramos en nuestro camino, y si somos conscientes de la autoestima que obtenemos mientras esforzadamente intentamos ganar nuestro sustento. Si somos capaces de ver cómo se ilumina el rostro de un niño al que obsequiamos una caricia o tal vez una moneda, si redescubrimos la belleza de nuestra esposa, porque de repente la vimos con más detenimiento de lo que antes nos permitía la rutina; si escuchamos pacientes y por enésima vez la narración que el abuelo nos hace de sus remotas aventuras o visitamos al amigo enfermo al que hacía tiempo no veíamos, o buscamos la cercanía de nuestros padres que deambulan por su casa añorando a los hijos que se fueron. Son esas pequeñas cosas que pueden hacer de nuestro día algo muy especial. Porque no es hermoso ni especial sólo el día aquel en que fuimos a la tienda lujosa para comprar ese nuevo adorno que colgamos de la pared; no es hermoso el sólo pensar en las vacaciones exóticas y caras, no es hermoso solamente recibir un regalo elegante. Es hermoso también escuchar a un alma acongojada, oír la risa sin dobleces de los que amamos; hacer que una sonrisa se dibuje en el extraño que ignora por qué, le sonreímos. Es hermoso dar sin esperar nada a cambio, compartir con alguien la felicidad que sientes, llevar una flor a quien amas, quizás cuando menos lo esperaba; llenar las manos, de esperanza de quien está ya vacío de todo, y ver cómo florecen las cosas sin que sea un día especial, sino simplemente porque nosotros supimos establecer la diferencia. Por eso, ¿cuánto hace que no disfrutas de un día especial? ¿cuánto hace que no llevas flores a tu amada, sin razón alguna? ¿cuánto hace que no dices una palabra amable, o una oración prodigando un elogio a quien quieres?, ¿abrazar a tus hijos porque sí?, ¿cantar o bailar aunque hagas el ridículo, riéndote de ti mismo y de tu solemnidad, disfrutando en fin, bastante de la vida? Ser consciente de esto es saber que la vida en sí misma es algo tan especial que, celebrarla por serlo, no requiere de un día en particular, o de una ocasión o de un acontecimiento, sino sólo de nuestro deseo de que así sea. No hay que esperar que los días se nos conviertan en especiales: hay que hacerlos así con nuestra inquebrantable voluntad de saberlos disfrutar siempre. Porque la fragilidad de nuestra vida es tal, que un día, aunque queramos, ya no podremos hacerlo, y entonces será ya demasiado tarde para intentarlo. (Ref. Para Aprender la Vida, de Rubén Núñez de Cáceres V.)

Claudio Valerio. Foto: Archivo.



Aprendamos a vivir el momento presente

Por Claudio Valerio

