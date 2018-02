El plantel viajaba durante la madrugada y esta tarde realizará su último entrenamiento ya en la provincia mediterránea. Luego de realizar ayer su último entrenamiento en nuestra ciudad, Villa Dálmine partió en la madrugada de hoy rumbo a Córdoba, donde mañana viernes enfrentará a Instituto desde las 21.05 horas, en un partido correspondiente a la fecha 13 del Nacional B que será arbitrado por Julio Barraza y que será transmitido en vivo y en directo por TyC Sports. El Violeta se instalará en horas de la mañana en La Docta y por la tarde realizará su última práctica antes del encuentro que marcará la reanudación del campeonato para el equipo de nuestra ciudad, que marcha en la segunda posición a tan solo un punto del líder Atlético Rafaela (que tiene un partido más porque todavía no quedó libre). En cuanto a los nombres que viajaron junto al DT Felipe De la Riva a Córdoba, la única baja es la de Horacio Manuel Falcón, quien no pudo completar la pretemporada con normalidad por un esguince de tobillo (no participó de los últimos amistosos). El otro habitual convocado que tampoco está en la nómina es Renso Pérez, quien cumplirá su tercera y última fecha de suspensión tras su expulsión frente a Nueva Chicago. Así, la delegación está integrada por los arqueros Martín Perafán y Sebastián Blázquez; los defensores Franco Flores, Marcelo Tinari, Renzo Alfani, Juan Celaya, Marcos Martinich y Leandro Sapetti; los volantes Marcos Rivadero, Gonzalo Papa, Federico Recalde, Ramiro López, Nicolás Sánchez y Federico Jourdan; y los delanteros Pablo Burzio, Jorge Córdoba, Santiago Giordana y Francisco Nouet.

EL VIOLETA REALIZARÁ ESTA TARDE EN CÓRDOBA SU ÚLTIMA PRÁCTICA ANTES DEL PARTIDO.



Nacional B:

Villa Dálmine se instala hoy en Córdoba, donde mañana enfrentará a Instituto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: