Cinco de los ocho partidos de la fecha 16 se jugarán en "días de semana". La jornada empieza este viernes 2 y termina el jueves 8. Puerto Nuevo visita el lunes a Central Ballester. En septiembre pasado, los jugadores de Centro Español y Liniers compartieron una bandera que decía: "Basta de jugar días de semana. El jugador D ascenso trabaja!!!". De esa manera ponían de manifiesto una situación que golpea al fútbol de ascenso: la gran cantidad de partidos que se programan por fuera de los sábados y domingos. Según un informe publicado recientemente por el diario La Nación, el 53% de los encuentros de la Temporada 2016/17 del fútbol de ascenso se disputó en días hábiles. Y la categoría más afectada fue la más vulnerable: en la Primera D, la única amateur en la estructura directamente afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino, casi el 70% del torneo se jugó en días de semana. ¿Las principales causas? Los operativos policiales y la falta de canchas habilitadas. El porcentaje fue aumentando exponencialmente durante las últimas dos décadas: en la campaña 1997/1998 fue un magro 9% y en 2007/2008 un 21%, según relevó el periodista Matías Baldo. En el actual campeonato, 54 de los 120 duelos se celebraron en jornadas laborables. Una situación que volvió a quedar evidenciada con la programación de la fecha 16 del campeonato 2017/18 de la Primera D que comenzará este viernes 2 y terminará recién el jueves 8. Así, la reanudación del torneo tendrá tres partidos el fin de semana y cinco en días laborales. Esto complica la participación de muchos jugadores, quienes por sus compromisos laborales no pueden estar presentes en sus respectivos equipos. Una situación que, obviamente, no es ajena a Puerto Nuevo, el equipo de nuestra ciudad que participa de la divisional. Incluso, el Auriazul está realizando sus entrenamientos por la tarde-noche para poder favorecer la presencia en esas prácticas de la mayor cantidad de jugadores posibles. Obviamente, así, la preparación de la gran mayoría de los futbolistas que juegan en esta categoría dista mucho del ideal. O de lo que sucede apenas un escalón más arriba, en la Primera C. En Puerto Nuevo, al menos 12 de los jugadores que serían convocados para jugar el lunes frente a Central Ballester (17 horas en cancha de Colegiales) tienen compromisos laborales los días de semana. "Sin embargo, si Dios quiere, vamos a poder tenerlos a todos a disposición", estimaron desde el cuerpo técnico "Portuario". El semestre pasado, Claypole fue uno de los equipos más perjudicados: jugó 11 de los 15 partidos en días de semana. Matías Cejas, capitán y el jugador con más partidos en la historia del Tambo, es empleado en la Municipalidad de Quilmes y tiene una pizzería a la vuelta de su casa: "La única vez que nos cambiaron fue cuando salimos con la bandera. Nos pusieron un sábado, pero fue una semana sola. Yo tengo la soga en el cuello en el trabajo por ir a jugar. A veces te dan ganas de largar todo a la mierda, pero cuando juego es el día más feliz de mi semana", le contó a La Nación. Una pintura de este sacrificado mundo que es la Primera D que, encima, encuentra cada vez más complicaciones con cada nueva programación.



EN SEPTIEMBRE PASADO, LINIERS Y CENTRO ESPAÑOL HICIERON PÚBLICO EL DESCONTENTO DE LOS JUGADORES DE LA PRIMERA D. PRIMERA D – FECHA 16 VIERNES - 17.00 horas: Liniers vs Lamadrid / Edgardo Kopanchuk SÁBADO - 17.00 horas: Atlas vs Argentino de Merlo / Tomás Diulio DOMINGO - 17.00 horas: Argentino de Rosario vs Juventud Unida / Gonzalo Pereira - 17:00 horas: Real Pilar vs Victoriano Arenas / Ramiro Magallán LUNES - 17.00 horas: Central Ballester vs Puerto Nuevo / Lucas Brumer MARTES - 17.00 horas: Centro Español vs Lugano / Juan Pablo Battaglia - 17.00 horas: Claypole vs Muñiz / Jonathan De Otto JUEVES - 17.00 horas: Yupanqui vs Deportivo Paraguayo / Ezequiel Yasinski

Primera D:

La polémica por las programaciones reaparece en la reanudación del campeonato

