Chevallier: El rápido a CABA ahora cuesta 70 pesos

Es tras la aplicación del primer aumento escalonado determinado por el Gobierno nacional. La suba causó un fuerte malestar entre los vecinos, que ya analizan alternativas tarifarias, como la que ofrece el renovado servicio de tren a Villa Ballester. La escalonada suba del transporte público programada por el Gobierno nacional para este año aplicó su primer aumento de precios ayer. Y para los vecinos, viajar a Capital Federal se hizo cuesta arriba: el pasaje del Chevallier Diferencial, la modalidad más usada, pasó de los 53 a 70,90 pesos, uno de los incrementos más fuertes del que se tenga constancia. Los nuevos costos para viajar en tren, colectivo y subte fueron anunciados por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a principios de enero. Con las nuevas tarifas también fue lanzada la Red SUBE, un sistema multimodal que se implementará mediante la tarjeta para brindar beneficios a quienes utilicen más de un transporte público. La reducción es de un 50% menos en el segundo viaje y de un 75% a partir del tercero, descuentos que se acumulan con el de la Tarifa Social, en caso de ser beneficiario. Sin embargo, esto desplazamientos deben realizarse en un lapso de 2 horas más el tiempo que lleve el último viaje y los micros de medio o larga distancia, como el servicio de Once a Zárate, no están incluidos en la red. Dietrich aseguró que la red "comenzó funcionando muy bien" y señaló que apunta a ser "un sistema más justo en la estructura tarifaria". "Es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo, que el sistema sea más justo en su estructura tarifaria. Es injusto que los que viajan más, los que viven más lejos, gente de menores recursos paguen más y los que viajan más corto, en general gente de mejores recursos, pague menos", reflexionó en diálogo con radio Mitre. La suba del Chevallier causó un hondo malestar entre los vecinos. Ayer se multiplicaron en las redes sociales las quejas y reclamos, como las propuestas para compartir los gastos de un viaje en auto. "Al final de lo poco que traen las horas de trabajo le damos la cuarta parte a los colectivos", se quejaba una vecina en Facebook. "Todo para viajar parado, sentado en el escalón y con un colectivo sucio", añadía otra, en referencia a las deficiencias en el servicio de la empresa La Nueva Metropol denunciadas de forma reiterada por los usuarios. Existen tácticas para esquivarle a los fuertes incrementos y que también este jueves eran compartidas a viva voz sea por las redes sociales y los ámbitos de trabajo. La primera consiste en plegarse a la Tarifa Social Federal o a los regímenes de boletos estudiantiles, tanto para alumnos de establecimientos de Capital Federal como de provincia. Los descuentos escalan hasta un 55%. La otra: hacerse de la tarjeta SUBE de un trabajador jubilado o pensionado. Pero otra idea que cada vez más tomando más forma en la cabeza de muchos se mueve sobre rieles. El ferrocarril, un servicio descartalado en las décadas de liberación económica, poco a poco se vino fortaleciendo en los últimos años. La fuerte inversión en infraestructura durante la segunda parte de la gestión kirchnerista está tardando en devolverle al tren la vitalidad que alguna vez supo tener, aunque de a poco más vecinos lo eligen como una eficiente alternativa. Este jueves el aumento de precios todavía no había golpeado a la línea Mitre, cuyo boleto hacia Villa Ballester -la terminal más próxima a la ciudad de Buenos Aires- valiendo $5,40 con SUBE y $11 en efectivo. De lunes a viernes hay ocho servicios a Ballester: 5:21, 7:23, 9:30, 12:02, 14:52, 17:27, 20:21 y 23:07. Sábados, domingos y feriados disminuyen a seis: 6:15, 9:21, 12:22, 15:32, 19:02 y 21:23. Si demoras imprevistas, el tren tarda hora y media en llegar. "Están rapidísimos y llegan a horario. Se está viendo mucha más gente", afirmó una empleada del Trenes Argentinos antes la consulta de este medio. Una opción para cuidar el bolsillo con el mismo destino.

Viajar En ferrocarri vuelve a ser una opción. el precio y las nuevas frecuencias son un incentivo







