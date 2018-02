Justicialistas piden informes por el Peaje en la Ruta 6

P U B L I C



Las actividades de conteo de autos iniciadas semanas atrás fueron informadas al Defensor del Pueblo de la provincia. "Si el gobierno de Vidal llegara a cumplimentar los requisitos formales para avanzar con la construcción y cometieran el desatino de seguir adelante, solicitamos el no cobro a los vecinos domiciliados en todo el Partido de Campana", dicen Robledo y Vallomy. Desde la agrupación justicialista Corriente por el Progreso Social solicitaron informes al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires por las maniobras detectadas desde varias semanas atrás cuando camionetas de AUBASA comenzaron a medir el paso de vehículos en la zona donde se estaban construyendo las cabinas de peaje. Alejandro Robledo, miembro de la CPS expresó: "Nos encendió una señal de alarma ver personal de Autopistas de Buenos Aires midiendo el tránsito. Queremos una respuesta clara de AUBASA, aunque sospechamos que la intención es la insistencia en la instalación de cabinas de peaje cortando al medio el Partido de Campana" Por su parte Joel Vallomy, miembro del Consejo del Partido Justicialista y también de la CPS manifestó: "Hemos solicitado formalmente que la no instalación de una cabina de peaje, y de modo supletorio, si el gobierno de Vidal llegara a cumplimentar los requisitos formales para avanzar con la construcción y cometieran el desatino de seguir adelante, solicitamos el no cobro a los vecinos domiciliados en todo el Partido de Campana" Robledo, quien además es Secretario de Prensa del Peronismo local, continuó: "Esperamos el concurso de todos los actores sociales y políticos de la ciudad como fue cuando realizamos la Audiencia Publica en ocasión de la visita del Defensor del Pueblo en Campana, puntapié fundamental para lograr la acción del Doctor Lorenzino que hasta hoy viene teniendo suspendido el peaje. Esto es una lucha de todos, y también queremos ver al Intendente al frente del reclamo, porque ahora que no estamos en época electoral y nos llama la atención no ver todavía actividad del lado municipal sobre este asunto". A modo de cierre, Vallomy, manifestó: "no debemos permitir pagar por transitar dentro de Campana. Imagínese ir a tomar unos mates a la casa de un amigo en Los Pioneros y tener que pagar cerca de $100 para ir y venir. Peor aún, imaginen tener que llevar y traer un chico de los Pioneros hasta una escuela en el centro o tener ir a trabajar a la Unidad 41. No tiene lógica. Estamos dentro de nuestra ciudad. Sostenemos lo injusto de las cabinas de peaje a los largo de toda la Ruta 6, pero si el avance es irrefrenable, la pelea será para que el peaje vaya al límite del Partido, o que todos los vecinos del Partido de Campana no paguen para circular por su ciudad".

Vallomy y Robledo: “Si el avance es irrefrenable, la pelea será para que el peaje vaya al límite del Partido, o que todos los vecinos del Partido de Campana no paguen para circular por su ciudad".



Justicialistas piden informes por el Peaje en la Ruta 6

