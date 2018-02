En el inicio de la 2da rueda de la segunda fase, el Tricolor buscará meterse de lleno en la pelea por la clasificación a playoffs. Debutará del entrenador Sebastián Silva, que no tendrá a Mauro Corvalán ni a Damián Iglesias Esta noche, desde las 21.30 horas, Ciudad de Campana recibirá la visita de Defensores Unidos de Zárate por la sexta fecha de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2017/18. El encuentro, correspondiente a la Zona C, será clave para el Tricolor, que necesita una victoria para no quedar muy complicado en la pelea por la clasificación a los playoffs. Además, marcará el debut de Sebastián Silva (ex Sportivo Pilar) como entrenador principal de la Primera División del CCC. Sin embargo, en este arranque de año, el flamante entrenador se encontró con dos malas noticias: la partida del pivot Mauro Corvalán a Presidente Derqui (equipo que juega el Federal B) y la baja del base Damián Iglesias, quien por cuestiones laborales no seguirá en el equipo. Así, el elenco de nuestra ciudad pierde a dos de sus habituales titulares y queda diezmado, sobre todo en la zona pintada, donde Emanuel Sayal deberá cubrir la baja de Corvalán. En cambio, para la posición de armador, Silva cuenta con Camilo Cáceres y Eliseo Iglesias para suplir la ausencia de Damián Iglesias. Ciudad de Campana integra la Zona C de esta segunda fase del Torneo Provincial de Clubes y se encuentra hoy en la cuarta ubicación después de los resultados del pasado viernes, cuando quedó libre (a playoffs clasifican los tres primeros). En la reanudación del certamen, el pasado viernes, Regatas de San Nicolás reafirmó su liderazgo en el grupo al vencer 71-60 a Sportivo Pilar como visitante, mientras que Defensores Unidos de Zárate alcanzó al Rojo en el segundo lugar tras superar 78-70 como visitante a Astillero Río Santiago de Ensenada. De esta manera, las posiciones de la Zona C quedaron de la siguiente manera: 1) Regatas de San Nicolás, 16 puntos; 2) Sportivo Pilar, 14,5 puntos; 3) Defensores Unidos, 14,5 puntos; 4) Ciudad de Campana, 13 puntos; 5) Astillero Río Santiago, 10,5 puntos. Por ello, el Tricolor necesita vencer hoy al Celeste de Zárate: para recortar diferencias respecto a CADU y también sobre Sportivo Pilar, que hoy quedará libre (en el otro encuentro de la zona, Astillero Río Santiago recibe a Regatas de San Nicolás).

CIUDAD Y CADU YA SE ENFRENTARON TRES VECES EN ESTE PROVINCIAL. Y EN LAS TRES SE IMPUSO EL LOCAL: DOS VECES EL CELESTE Y UNA EL TRICOLOR.



Básquet - Provincial de Clubes:

Ciudad de Campana recibe esta noche a Defensores Unidos

