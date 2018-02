NACIONAL B – FECHA 13 VIERNES - 20.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Mitre (SdE) / Pablo Echavarría - 21.00 horas: Juventud Unida (G) vs Sarmiento (J) / Pablo Díaz - 21.00 horas: Instituto vs Villa Dálmine / Julio Barraza - 21.30 horas: Independiente Rivadavia vs All Boys / Bruno Bocca SÁBADO - 17.00 horas: Flandria vs Boca Unidos / Ramiro López - 17.00 horas: Brown (A) vs Deportivo Morón / Pedro Argañaraz - 17.00 horas: Nueva Chicago vs Deportivo Riestra / Alejandro Castro - 19.00 horas: Almagro vs Gimnasia (J) / Diego Ceballos - 20.30 horas: Santamarina (T) vs Estudiantes (SL) / Dario Sandoval DOMINGO - 17.00 horas: G. Brown (PM) vs Atlético Rafaela / Héctor Paletta - 18.00 horas: San Martin (T) vs Los Andes / Gastón Suárez LUNES - 21.05 horas: Agropecuario vs Quilmes / Sebastián Ranciglio LIBRE: Aldosivi. Desde las 21.05, el Violeta enfrenta como visitante a Instituto de Córdoba. En caso de ganar trepará a la punta del certamen al menos hasta que juegue Atlético Rafaela. Transmite TyC Sports Tras una primera parte de campeonato que ilusionó a todo el pueblo Violeta, el plantel de Villa Dálmine reanudará esta noche su fixture en el Nacional B con la posibilidad de quedar nuevamente en lo más alto de la tabla de posiciones. El equipo que dirige Felipe De la Riva enfrentará esta noche como visitante a Instituto de Córdoba en uno de los cuatro partidos de la fecha 13 que fueron programados hoy. El cotejo comenzará a las 21.05 horas en el estadio Juan Domingo Perón, será arbitrado por Julio Barraza y tendrá transmisión en vivo y en directo de TyC Sports. Para Villa Dálmine, lo dicho: la posibilidad, en caso de ganar, de quedar nuevamente como líder del Nacional B al menos hasta que juegue Atlético Rafaela (el domingo visita a Guillermo Brown de Puerto Madryn). Y de seguir sumando de cara al primer objetivo que tiene el plantel: asegurar la permanencia en la segunda categoría del fútbol argentino. En cuanto a lo táctico, De la Riva repetiría el esquema que ha utilizado durante la primera parte del campeonato, aunque con dos novedades en la habitual formación titular. Renzo Alfani (ex Rosario Central, reemplazante del lesionado Fernando Alarcón) debutará como primer marcador central y formará zaga con Juan Celaya. Mientras que en el mediocampo, ante la baja de Renso Pérez (hoy cumple su sanción por la expulsión ante Nueva Chicago) y la ausencia de Horacio Falcón (esguince de tobillo), habría otra novedad y una duda al mismo tiempo: el refuerzo Marcos Rivadero y Federico Jourdan fueron alternativas que probó el entrenador durante la pretemporada, inclinándose en mayor medida por el ex Belgrano de Córdoba. Aunque tampoco habría que descartar hoy al volante santafesino. De esta manera, Villa Dálmine formaría hoy con Martín Perafán; Franco Flores, Renzo Alfani, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Rivadero o Jourdan, Gonzalo Papa, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. El resto de los convocados para este encuentro son: Sebastián Blázquez, Marcelo Tinari, Marcos Martinich, Federico Recal-de, Santiago Giordana y Francisco Nouet. Por su parte, Instituto viene realizando una campaña irregular, con tan solo 15 puntos en 12 partidos. Ante el Viola, se juega su clasificación a la próxima Copa Argentina (una derrota lo deja afuera) y además necesita los puntos para no comprometerse definitivamente en la tabla de los promedios. Darío Franco, técnico de La Gloria, haría debutar a sus dos refuerzos de este receso: Javier Mendoza y Mauricio Tévez. Y además al juvenil Rodrigo Garro, quien jugaría como enganche dentro del esquema 3-3-1-3 que propondría el DT. Pero esos no serían los únicos cambios que introduciría el entrenador respecto al final del año pasado: en total realizaría siete modificaciones en relación a la última derrota en Junín (el equipo cordobés sufrió bajas importantes como las de Ezequiel Videla y Guido Mainero). Entonces, los once de Instituto para recibir al Violera serían Lucas Hoyos; Alan Aguirre, Víctor López, Esteban Goicoechea; Gastón Yabale, Ignacio Antonio, Emiliano Endrizzi; Rodrigo Garro; Mauricio Tévez, Mateo Klimowicz y Javier Mendoza. La nómina de 20 concentrados se completa con Fabricio Henricot, Ezequiel Bonacorso, Sebastián Hernández, Pablo Mattalia, Tobías Ballari, Maximiliano Correa, Ignacio Bailone, Claudio Molina y Malcom Braida.

JORGE CORDOBA ES LA PRINCIPAL REFERENCIA OFENSIVA DEL EQUIPO VIOLETA EL HISTORIAL DE VILLA DALMINE - INSTITUTO DE CORDOBA Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 12: En 11 partidos, se registraron 2 triunfos "Violetas" , 3 empates y 6 victorias para "la gloria" Cordobesa. Villa Dálmine marcó 8 goles, en tanto que Instituto convirtió 15. COMO LOCAL VILLA DALMINE: jugaron 6 veces. Villa Dálmine ganó 2 partidos (5 goles), Instituto triunfó 3 veces (8 goles). Empataron 1 juego COMO LOCAL INSTITUTO: jugaron 5 veces. 3 victorias del equipo de la Docta (7 goles), 2 empates, Villa Dálmine no ganó en Córdoba ( 3 goles ). EL ULTIMO ENCUENTRO: Se produjo el Domingo 23 de Abril de 2017, por la 29º fecha de la B Nacional temporada 2016-2017, en Campana. VILLA DALMINE 1 INSTITUTO 3: Goles de Esteban Orfano en el primer tiempo, y Guido Mainero en 2 ocasiones en la segunda etapa para el conjunto Cordobés, descontándo sobre el final para Villa Dálmine Juan Manuel Mazzochi. Arbitraje de Diego Ceballos. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Se produjo el Martes 1º de Noviembre de 2016, por la 6º fecha de la B Nacional temporada 2016-2017 INSTITUTO 1 VILLA DALMINE 1: Goles de Pablo Magnin para al equipo Cordobés, Lucas Favalli el empate "Violeta". Arbitraje de Guillermo González , quién expulsó a Pablo De Miranda por doble amarilla, a los 30´ del segundo tiempo. APOSTILLAS: 2 partidos sin ganar Villa Dálmine sobre Instituto con un empate y una derrota. La última victoria "Violeta" sobre la "Gloria" ocurrió el Domingo 24 de Abril de 2016, 13º fecha de la B Nacional Torneo de Transición, por 2 a 1, con goles de Francisco David Fydriszewski en 2 ocasiones, descontando para Instituto Gustavo Gotti. GOLEADORES DE VILLA DALMINE 8: Francisco David Fydriszewski 2, Oscar Ernesto Barrios 1, Adolfo Mario Buonamicci 1, Matías Nouet 1, Gabriel Alejandro Sanabria 1, Lucas Gabriel Favalli 1, Juan Manuel Mazzocchi 1. GOLEADORES DE INSTITUTO 15: Mario Luis Baralle 2, Rubén Omar Morelli 2, Guido Mainero 2, Marcelo Díaz 1, Alberto Jesús Galucci 1, Mario Luis Ghirardo 1, Gabriel Ángel Chiaverano 1, Sergio Dino Bonfigli 1, José Pablo Soda 1, Gustavo Gotti 1, Pablo Daniel Magnín 1, Esteban Gabriel Orfano 1. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER EMPATE EN CORDOBA. Se produjo el Viernes 20 de Marzo de 2015, por la 6º fecha de la B Nacional. INSTITUTO 1 VILLA DALMINE 1. INSTITUTO: Lucas Hoyos; Walter Ferrero, Damián Schmidt, Sergio Rodríguez Budes, Leandro Sapetti; Gastón Machín, Maximiliano Correa, Cristian Bernardi, José Soda; Pablo Magnín y Mariano Guerreiro. DT: Carlos Mazzola. VILLA DALMINE: Carlos Kletnicki; Juan Celaya, Matías Valdez, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Renso Pérez, Horacio Falcón, Diego Núñez, Dante Zúñiga; Matías Nouet y Javier Rossi. DT: Sergio Rondina. Estadio: Instituto. Arbitro: Mauro Giannini. Asistentes: Jorge Sayago y Juan Miguel Galeano. Público: 10.000 espectadores. Goles: 20´ PT Matías Nouet (VD) y 12´ ST José Soda (I). Cambios en Instituto: 16´ ST Gustavo Gotti x José Soda; 30´ ST Guido Mainero x Cristian Bernardi y 31´ ST Jonathan Hereñú x Walter Ferrero. Cambios en Villa Dálmine: 18´ ST Federico Poggi x Matías Nouet; 26´ ST Esteban Pereyra x Diego Núñez y 37´ ST Diego Grecco x Javier Rossi. Suplentes de Instituto: Brian Olivera, Franco Miranda, Ignacio Antonio y Facundo Castelli. Suplentes de Villa Dálmine: Pedro Fernández, Carlos Fernández y Andrés Soriano.

Villa Dálmine retoma el Nacional B con la ilusión de volver a lo más alto de la tabla

