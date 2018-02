El próximo viernes 9 de febrero no habrá bancos en el todo el país

La Bancaria llamó a un paro general ante la falta de acuerdo por las negociaciones salariales. En tanto, hoy tampoco habrá atención al público en el Banco Provincia, que cumple su segundo día de huelga. Tras debatir en un plenario de secretarios generales, la conducción nacional de la Asociación Bancaria decidió este jueves convocar a un paro de 24 horas para el viernes 9 de febrero próximo en todas las sucursales del país, ante la falta de acuerdo por las negociaciones salariales con los bancos. Además, La Bancaria extenderá la medida de fuerza para el 19 y 20 de febrero próximos. Desde el sector empresario aseguraron que la oferta de incremento salarial propuesta es del 9% en enero, a lo que se sumaría el porcentaje mensual de inflación medida por el Indec a partir de que se supere ese umbral, pero la oferta fue rechazada por los empleados bancarios. "El viernes 9/2 paro Nacional bancario!!!. Insisten con el 9… paramos el 9!!!", enfatizó el secretario general del gremio, Sergio Palazzo, en su cuenta Twitter. La medida de fuerza se suma al paro de 48 horas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires que se está cumpliendo para este jueves y viernes, contra el cambio en las jubilaciones en la entidad. Junto al paro de dos días de esta semana, La Bancaria también llamó a otro paro de dos días también en la entidad provincial, para el 8 y 9 de febrero, y el quite de colaboración permanente hasta que "el gobierno (de María Eugenia Vidal) modifique su actitud". El gremio aclaró que las huelgas se realizarán sin concurrencia a los lugares de trabajo. A mediados de enero, la gobernadora Vidal firmó la promulgación de la ley modificatoria del régimen previsional vigente para los empleados del Banco Provincia, que eleva la edad en forma escalonada desde los 60 a los 65 años y establece un nuevo mecanismo de variación salarial. Se trata de la Ley 15.008, votada en diciembre en jornadas de la protesta opositora de los bancarios. En enero el gobierno nacional oficializó una resolución que le recorta ingresos a la Asociación Bancaria, al señalar que "no corresponde continuar reteniendo la cuota de solidaridad a los trabajadores no afiliados" a ese sindicato, que de esta manera dejará de percibir aproximadamente un millón de pesos por mes. La Resolución 2-E/2018 firmada por el secretario de Trabajo, Horacio Pitrau, apuntó contra la "caja" del gremio liderado por Sergio Palazzo. Hasta la fecha, todos los trabajadores de las entidades financieras no afiliados al gremio tenían un descuento compulsivo del 1% de su sueldo bruto a las arcas de La Bancaria, en concepto de "cuota de solidaridad". Con esta decisión, la Casa Rosada beneficiará a unos 45 mil empleados del sector bancario no afiliados al gremio que verán incrementado sus ingresos netos en ese porcentaje, y perjudicará las finanzas del sindicato de Palazzo, en unos $500 millones, según estimaciones de los banqueros. Tras la resolución, Palazzo publicó dos imágenes en su cuenta de Twitter a modo de respuesta: "El Gobierno ya movió. En febrero mueven las negras", con un tablero de ajedrez para ilustrar; y otro con fotos de una masiva movilización a la Plaza del Congreso con la leyenda "Gobierno y bancos quieren destruir nuestro sindicato. La Bancaria es garantía de derechos. Afiliate".

imagen ilustrativa.



El próximo viernes 9 de febrero no habrá bancos en el todo el país

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: