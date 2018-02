Varios llamados a la redacción de La Auténtica Defensa y alertas por las redes sociales, dieron cuenta de la interrupción del servicio de internet a los usuarios de Fibertel, que se vieron perjudicados inclusive en términos laborales: "Llamé para reclamar y me dijeron que me van a descontar el día, y en la factura de abril. Son algo más de $30.-, nada, pero son míos. Igual, el trastorno laboral que me generaron vale mucho más que eso" comentó a LAD, Martha Alejandra, vecina de la calle Güemes al 600. En su caso, la anomalía se inició a las 11 de la mañana del miércoles y recién se corrigió a media mañana de ayer. Otros usuarios consultados recibieron el servicio recién al mediodía.

La pantalla tan temida. En varios domicilios de Campana el servicio de internet falló



Usuarios campanenses sin Fibertel

