Los ultraprocesados no son comida, sino preparaciones industriales comestibles. Esta es la principal diferencia. Son insanos, estimulan el apetito de manera artificial y su consumo se relaciona con enfermedades cardiovasculares y tumores. Es de vital importancia que aprendas a identificar los ultraprocesados cuando acudas al supermercardo. Presta atención a lo que sigue, valdrá la pena. ¿Qué son los ultraprocesados? La diferencia entre comida y ultraprocesados es sustancial, y la explica Carlos Ríos, dietista, nutricionista y autor de la web Realfooding: "Estos productos son preparaciones industriales comestibles elaboradas a partir de sustancias derivadas de otros alimentos. Realmente no tienen ningún alimento completo, sino largas listas de ingredientes. Además, estos ingredientes suelen llevar un procesamiento previo como la hidrogenación o fritura de los aceites, la hidrólisis de las proteínas o la refinación y extrusión de harinas o cereales. En su etiquetado es frecuente leer materias primas refinadas (harina, azúcar, aceites vegetales, sal, proteína, etc) y aditivos (conservantes, colorantes, edulcorantes, potenciadores del sabor, emulsionantes…). En este grupo podemos encontrar, desgraciadamente, el 80% de los comestibles que venden en los supermercados: las bebidas azucaradas, precocinados, bollería, carnes procesadas, galletas, lácteos azucarados, postres, dulces, cereales refinados, pizzas, nuggets, barritas energéticas o dietéticas, etc". Hay otros productos procesados (sin el ultra) que sí son saludables, porque o no interfieren o mejoran la calidad del alimento: buenos ejemplos serían el aceite de oliva, los quesos artesanos, las conservas de pescado, verduras o legumbres, además de las hortalizas o pescados congelados. ¿Por qué gustan tanto? "Los ultraprocesados están fabricados para promover su máximo consumo y para ello cuentan con características organolépticas de procedencia industrial, que estimulan el apetito de manera intensa. Además, en nuestro entorno abundan por todas partes de manera muy accesibles e irresistibles y la publicidad nos persigue para que los compremos. Cuanto más ultraprocesados consumimos, menos comida real está presente en nuestra dieta. Por lo que perdemos calidad por doble partida", expone Ríos. ¿Por qué debemos evitarlos? Según la nutricionista española María Merino, estas son las razones para evitar estas preparaciones industriales: - Son ricos en azúcares añadidos, grasas refinadas, sal y/o aditivos. - Son artificialmente densos en calorías por cada ración del producto. - Son pobres en nutrientes, como fibra, fitoquímicos, minerales, etc. - Son hiper-palatables. Inhiben nuestros mecanismos naturales de saciedad. - Desplazan y sustituyen el consumo de alimentos reales.

Una Guía Saludable (1ºParte):

Los peores alimentos ultraprocesados

Por Claudio Valerio

