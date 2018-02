Ayer en una nueva audiencia la empresa se comprometió a respetar las fuentes laborales de los operarios que no se plegaron a los retiros voluntarios. Pero dejó entrever que para poder operar necesita una plantilla aún menor. Por ahora los trabajadores de BOPP que han resistido las presiones de retiro voluntario por parte de la empresa seguirán trabajando: ayer se acordó la continuidad por el mes de febrero de los 25 obreros remanentes, aunque la compañía dejó entrever que necesita una plantilla todavía más chica para poder operar. Tal fue el resultado de la negociación que tuvo lugar este viernes en la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense, una audiencia que fue acompañada por trabajadores de BOPP, familiares y representantes gremiales de las centrales GCT y CTA regionales. Según trascendió al término de la audiencia, la empresa aceptó mantener en la planta a los 25 obreros que decidieron no plegarse a la propuesta de retiro voluntario, pese a las amenazas incluso de que iban a ser echados mediante un procedimiento de crisis (que avala el pago de indemnizaciones al 50%). Estos trabajadores recibirán a partir de la semana que viene nuevas tareas. El sueldo se les respetará, pero las modalidades laborales y los horarios serán otros. De acuerdo a los obreros que acompañaron este viernes la negociación, BOPP apuesta a que entre cinco y diez de ellos no se encuentren conformes con su nuevo rol y decidan irse. "Sabemos que va a haber otras tareas, otros horarios, pero la fuente de laburo la seguimos teniendo un mes más", remarcaron los trabajadores, satisfechos por esta victoria parcial y la prolongación de su fuente laboral. Aseguraron estar "conformes" con lo logrado hasta el momento. El destino de muchos de sus compañeros de BOPP ha sido otro. Desde que estalló la crisis en la fábrica de plástico, cerca de 30 operarios de convenio aceptaron la oferta de retiro de la empresa y, aunque en diferentes etapas, optaron por abandonar la lucha. El mismo camino habría seguido un número similar de empleados fuera de convenio. En un primer momento, BOPP ofreció compensaciones al 80% y en ocho pagos. Posteriormente, amplió al 100% las indemnizaciones y bajó a seis las cuotas. Hoy, ofrece el dinero en cuatro tandas mensuales de pago. El Ministerio de Trabajo fijó una próxima reunión para el 16 de febrero. Pero cualquier acuerdo será insuficiente a la vista de las decenas de puestos de trabajo que ya quedaron en el camino.

Ayer se realizó una nueva audiencia en la delegación local del ministerio de trabajo provincial.





TRABAJADORES DE BOPP FRENTE A LA DELEGACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO.



Bopp:

Apenas 25 trabajadores continuarán en sus puestos, aunque podría haber más despidos

