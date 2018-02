Arboles en peligro por cableado de fibra óptica

Scaramozzino, frente a su árbol herido de muerte. "Si se muere mi árbol ¿me van a reponer un ejemplar maduro o tendré que esperar 15 o 20 años para volver a tener sombra sobre mi casa?", preguntó.

El episodio sufrido ayer por una vecina de la calle Luis Costa podría repetirse en otros sectores de la ciudad. La Municipalidad se hizo presente, pero recién confeccionará un acta el lunes. Aparentemente, van a seguir podando y no tendrían autorización. En nuestra edición de ayer dimos cuenta de que un gran número de vecinos del centro de la ciudad se vieron afectados por un corte en el servicio de internet que provee la empresa Fibertel. Las quejas llegaron a nuestra redacción y también tuvieron repercusión en las redes sociales. Algunos testimonios daban cuenta de hasta 24 horas sin conexión y que se vieron perjudicados, principalmente, en términos laborales. Si bien no obtuvimos ninguna explicación oficial de la empresa al respecto, estamos en condiciones de especular de que el corte se debe al nuevo cableado que la empresa está realizando en el casco centro y respondería a un plan de la empresa de llegar al 2022 con toda su red de fibra óptica renovada y posibilitar una mayor velocidad de conexión. De hecho, ayer se contactó con nuestra redacción Carina Scaramozzino, quien manifestó su preocupación porque "una empresa de Pergamino, contratada por Fibertel podó la rama central del árbol de la vereda de su casa y comprometió gravemente su sobrevida. De hecho, ya tiene las hojas amarillentas". Según la vecina de la calle Luis Costa, llamó a Fibertel, donde le explicaron que si estaban cableando, tendrían la autorización municipal pertinente y que no le podían tomar ningún reclamo por el árbol afectado. Acto seguido, llamó a la Sub Secretaría de Medio Ambiente municipal: "Me dijeron que saque fotos y que haga la denuncia. Entonces le dije a la persona que me atendió: vengan ahora, esto está pasando ahora". Una vez en el lugar, fue el personal de Medio Ambiente que le dijo a Scaramozzino que el árbol verá su sobrevida comprometida; que en esa dependencia no había ningún pedido de autorización por parte de Fibertel para intervenir en la poda de árboles para el cableado, y que de hacerse, debería identificarse ejemplar por ejemplar. "A mí ya me perjudicaron sacándome sombra en pleno verano, y posiblemente, además, el árbol se muera. Yo les pregunté a los operarios por qué no ponían sus propios palos, más altos que los árboles, así no los tenían que tocar. Ellos me respondieron que no usan sus propios palos, sino que Fibertel le alquila el paso Eden. La pregunta es: ¿peligra el patrimonio ecológico de Campana en manos de Fibertel y Cablevisión? Si se muere mi árbol ¿me van a reponer un ejemplar maduro o tendré que esperar 15 o 20 años para volver a tener sombra sobre mi casa? Esto que me pasó a mí, va a seguir sucediendo: un operario me dijo que van a necesitar podar más para hacerle lugar a una máquina especial para tejer los cables que están pasando". Ayer por la tarde, los trabajadores interpelados por la vecina seguían con sus labores de cableado. El funcionario municipal le prometió que el lunes al mediodía labraría el acta correspondiente.

Luis Costa y Rawson. Ayer por la tarde seguían pasando cables.

Arboles en peligro por cableado de fibra óptica

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: