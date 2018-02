AYER SE DISPUTARON OTROS TRES PARTIDOS Con los resultados de anoche, Villa Dálmine comparte la cima con Atlético Rafaela y Juventud Unida (G) Ayer, además de Villa Dálmine ante Instituto, se disputaron otros tres partidos de esta fecha 13 que marca la reanudación del campeonato del Nacional B: - Ferro Carril Oeste 0-0 Mitre (SdE) - Juventud Unida (G) 2-2 Sarmiento (J) - Independiente Rivadavia 1-1 All Boys Esta jornada, en la que Aldosivi queda libre, continuará jugándose con encuentros programados sábado, domingo y lunes: SÁBADO: - 17.00 horas: Flandria vs Boca Unidos / Ramiro López - 17.00 horas: Brown (A) vs Deportivo Morón / Pedro Argañaraz - 17.00 horas: Nueva Chicago vs Deportivo Riestra / Alejandro Castro - 19.00 horas: Almagro vs Gimnasia (J) / Diego Ceballos - 20.30 horas: Santamarina (T) vs Estudiantes (SL) / Dario Sandoval DOMINGO: - 17.00 horas: Guillermo Brown (PM) vs Atlético Rafaela / Héctor Paletta - 18.00 horas: San Martin (T) vs Los Andes / Gastón Suárez LUNES: - 21.05 horas: Agropecuario vs Quilmes / Sebastián Ranciglio



Igualó con Instituto en un partido que comenzó ganando con gol de Ramiro López. Luego, en el segundo tiempo, La Gloria lo superó y llegó al 1-1. Pero el Violeta estalló después que el árbitro Barraza terminara el partido cuando el juvenil Nouet se escapaba mano a mano con el arquero local. Con el empate quedó como líder junto a Atlético Rafaela y Juventud Unida (G). ¿Cuántas historias comienzan por el final? Y difícil no caer en ese recurso cuando lo que ocurrió con el pitazo final de Julio Barraza desató la ira de todos los jugadores de Villa Dálmine. Es que Francisco Nouet se escapaba mano a mano con el arquero Lucas Hoyos cuando el árbitro decidió terminar el encuentro. Todo luego de darle un córner más a Instituto sobre el filo de los cuatro minutos que había adicionado. Fue entonces 1-1, en un partido que el Violeta comenzó ganando con gol de Ramiro López en el primer tiempo, cuando jugaba mejor que La Gloria. Sin embargo, en la segunda parte, el local superó claramente al elenco de Felipe De la Riva, alcanzó la igualdad y hasta hizo mayores méritos para llevarse el triunfo. Sin embargo, por la acción antes descripta, la bronca fue toda campanense. En la reanudación del campeonato del Nacional B, Villa Dálmine no pudo aprovechar la ventaja inicial para treparse a lo más alto de las posiciones. Otra vez, tras comenzar ganando en el primer tiempo, en un escenario hostil por la presión que impuso el local (tal como ocurrió en Tucumán), el equipo de nuestra ciudad no tuvo argumentos futbolísticos para sostener el marcador a su favor. Nuevamente buscó hacerlo desde su orden táctico y su solidez defensiva (es el equipo que menos goles recibió en la temporada), pero pagó caro el retroceso en su campo y la falta de claridad para hilvanar contragolpes, una situación que le permite a su rival ganar confianza y presencia en el terreno. Pero para un conjunto que busca sumar para escaparle a la zona baja de los Promedios y no desprenderse de la pelea grande, el punto conseguido en Córdoba no es para despreciar ni mucho más. Es otro ladrillo en la pared para este Villa Dálmine que a pesar de las bajas de Nicolás Sánchez y Renso Pérez mostró en el primer tiempo una versión similar a la del semestre pasado, cuando comenzó a construir esta gran campaña. Por eso, y porque su fortaleza principal nació en los resultados obtenidos en Mitre y Puccini, esta igualdad como visitante ante Instituto es un interesante prólogo para su próxima presentación, el viernes 9 como local frente a Juventud Unida (G). EL PARTIDO La formación titular de Villa Dálmine no tuvo en esta oportunidad a Nicolás Sánchez, quien arrastra una pubalgia de la pretemporada. Por eso, Marcos Rivadero ocupó su lugar y Federico Jourdan jugó como volante por derecha en el lugar que dejó vacante Renso Pérez (suspendido). En el arranque, Instituto propuso un juego abierto y vertical, propio de los equipos de Darío Franco. En tanto, el Violeta se dispuso para presionar la salida de su rival y, después, tratar de manejar el balón para avanzar de forma agrupada. En ese panorama, mientras ambos se acomodaban, La Gloria contó con las primeras dos opciones para marcar. Al minuto, tras un córner que la defensa de Villa Dálmine no pudo despejar largo, el local tuvo su primera chance con un zurdazo cruzado de Mendoza que se fue apenas ancho. Y a los 5 minutos, Mendoza tuvo otra chance muy clara, cuando ganó la espalda de la última línea tras un cabezazo peinado de Klimowicz y se fue mano a mano con Perafán. Su definición pinchada ante el achique del arquero pegó en la parte externa de la red. Las respuestas del elenco de nuestra ciudad llegaron de forma casi consecutiva. En primera instancia, un centro cerrado de Jourdan obligó a trabajar al arquero Hoyos. Y poco después, Burzio logró filtrarse en el área por izquierda tras un rebote y su definición cruzada se desvió en un defensor. Por entonces, parecía que los de De la Riva tomaban el control del juego, negándole las conexiones al 3-3-1-3 de Instituto y buscando sorprender con cambios de frente, especialmente para el tándem Flores-Jourdan. Pero la verticalidad del local no le permitía confiarse en defensa. Así, el trámite era parejo, sin un dominador claro. Y tras una meseta en cuanto al volumen de juego, pasados los 20 minutos llegaron dos chances de gol por la vía aérea. Primero, Alfani cabeceó solo un córner, pero sin fuerza. Por eso, tras el pique, Hoyos contuvo con comodidad. Del otro lado, Yabale ganó en lo alto y su testazo dio en la base del poste derecho de Perafán. Sin "Cuca" Sánchez, a Villa Dálmine le costaba la pausa en el manejo del balón y, de esa manera, no lograba poner en juego ni a Burzio ni a Córdoba. Pero todo se sacudió a los 30 minutos, cuando Jourdan desbordó por derecha y mandó un centro que, tras ser peinado por Aguirre, fue tomado de sobrepique y mucha furia por Ramiro López para dejar sin reacción al arquero Hoyos. Y sabiendo de las urgencias de Instituto, en los minutos siguientes al gol, el Violeta le tiró toda la responsabilidad al local: le ofreció el balón y también el terreno para refugiarse en su campo y contar con todo el campo ajeno para salir de contra. Y resistió la presión que intentó La Gloria, aunque le faltó precisión en los pases de salida para contar con ataques claros. Para el segundo tiempo, el equipo de nuestra ciudad intentó pararse más adelante, pero cuando el local superó la línea media, no tuvo problemas en recostarse sobre su área y plantearle un embudo a La Gloria. Su déficit siguió siendo la salida rápida y precisa para aprovechar los espacios (Burzio decidió mal en dos oportunidades en los primeros diez minutos). Por eso no sorprendió que De la Riva (expulsado por ingresar tarde al segundo tiempo) mande a la cancha a Nicolás Sánchez en reemplazo de Jourdan sobre los 15. Sin embargo, la tónica del juego no cambió. Instituto continuó presionando, con la pelota, pero sin claridad para perforar una defensa que se sustentaba en la firmeza del tándem Alfani-Celaya. Lo que nadie tenía en cuenta, lo que estaba fuera de libreto, es lo que sucedió a los 20 minutos, cuando Ezequiel Bonacorso empalmó de volea un rechazo y desde más de 25 metros clavó un furibundo bombazo que se hizo inatajable para Perafan. La igualdad envalentonó a La Gloria y a su gente. Y a los 25, Klimowicz (hijo del recordado Granadero) tuvo el segundo gol en un cabezazo que se fue muy cerca del palo de derecho. De la Riva tomó nota del momento del juego y decidió cambiar tácticamente: reforzó la mitad de la cancha con el ingreso de Federico Recalde y resignó presencia ofensiva con la salida del "Flaco" Córdoba. La idea era clara: quitarle verticalidad a Instituto, que, apuntalado por Mendoza, lograba desequilibrar por los costados con Tevez y el ingresado Braida. Pero el partido ya estaba abierto. El local había ganado en confianza y aceitado sus movimientos, mientras al Violeta le costaba muchísimo sostener la tenencia del balón (dependía casi exclusivamente de Sánchez) y, entonces, Burzio quedaba aislado con los defensores albirrojos. De hecho, los minutos finales fueron para La Gloria, que presionó y presionó en busca de la victoria, mientras De la Riva se jugó la última carta con el debut del delantero juvenil Francisco Nouet en lugar de Ramiro López. Y cuando parecía que nada pasaba, sobre el cuarto minuto de descuento, el árbitro Julio Barraza le dio un córner más a Instituto y tras un tumulto en el área, un taco de Bailone fue salvado con el cuerpo por Perafán. Y de esa acción surgió una contra inmejorable para Villa Dálmine, que tenía tres jugadores lanzados contra un solo defensor del local. Pero cuando Cuca Sánchez soltó desde el círculo central el pase para el pique solitario de Nouet a su izquierda, Barraza marcó el final del encuentro y debió empezar a retroceder sobre su posición porque no quedó ningún jugador Violeta, sea titular o suplente, que no saliera despedido a increpar al árbitro por su decisión. Es cierto: los cuatro minutos de adición se habían cumplido segundo antes. Pero más cierto era que Nouet se escapa sin oposición a enfrentar al arquero Hoyos en la jugada que podría haberle dado el triunfo al equipo de nuestra ciudad. Pero el pitazo de Barraza lo interrumpió. Y así, además de la bronca por no haber podido sostener la ventaja a favor, el Violeta también se volvió de Córdoba con la calentura de esa última jugada que no fue. Sin embargo, la polémica no debe tapar la realidad: Villa Dálmine sumó otro punto interesante como visitante y no se desprende de la pelea en la parte alta de la tabla. SÍNTESIS DEL PARTIDO INSTITUTO (1): Lucas Hoyos; Alan Aguirre, Víctor López, Esteban Goicoechea; Gastón Yabale, Ignacio Antonio, Emiliano Endrizzi; Rodrigo Garro; Mauricio Tévez, Mateo Klimowicz y Javier Mendoza. DT: Darío Franco. SUPLENTES: Fabricio Henricot, Ezequiel Bonacorso, Sebastián Hernández, Maximiliano Correa, Ignacio Bailone, Claudio Molina y Malcom Braida. VILLA DÁLMINE (1): Martín Perafán; Franco Flores, Renzo Alfani, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Marcos Rivadero, Gonzalo Papa, Ramiro López; Federico Jourdan; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Marcelo Tinari, Marcos Martinich, Federico Recalde, Nicolás Sánchez, Santiago Giordana y Francisco Nouet. GOLES: PT 30m Ramiro López (VD). 20m Ezequiel Bonacorso (I). CAMBIOS: PT 15m Bonacorso x Goicoechea (I). ST Braida x López (I); 14m Sánchez x Jourdan (VD); 17m Bailone x Garro (I); 29m Recalde x Córdoba (VD); 41m Nouet x López (VD). AMONESTADOS: Antonio (I); Jourdan (VD). CANCHA: Instituto. ARBITRO: Julio Barraza.

TRAS EL PITAZO FINAL, TODOS LOS JUGADORES VIOLETAS SALIERON DESPEDIDOS A INCREPAR AL ÁRBITRO JULIO BARRAZA.



SABLAZO. RAMIRO LÓPEZ YA EMPALMÓ DE SOBREPIQUE UN REMATE QUE DEJARÁ SIN REACCIÓN AL ARQUERO HOYOS. FUE EL 1-0 PARA EL VIOLETA A LOS 30 MINUTOS DEL PT.





LEANDRO SAPETTI. EL LATERAL IZQUIERDO SUFRIÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO CON EL INCISIVO MAURICIO TEVEZ.

#Imágenes | Los once titulares de Villa Dálmine en la igualdad 1-1 frente a Instituto de Córdoba. pic.twitter.com/bbdj5ylXum — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 3 de febrero de 2018 #FútbolProfesional | Final del partido en Alta Córdoba: @InstitutoACC 1 (Bonacorso) - Villa Dálmine 1 (López). #VamosViola. pic.twitter.com/iJNMha7DHI — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 3 de febrero de 2018

Nacional B:

Villa Dálmine se volvió de Córdoba con un buen punto y una bronca enorme

