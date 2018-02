Recuerdo bien cuando fui por primera vez al Centro Pompidou de París con mi hijo, en el año 2004. En el hall superior había una exposición con una propuesta muy interesante: distintos artistas plásticos exponían sus propuestas para disminuir el flagelo de la guerra en el mundo. Uno de ellos, no recuerdo su nombre, hizo útiles escolares con forma de revólveres, escopetas, cañones,bombas con el fin de venderlos al gran público y colaborar con la educación en los países en conflicto. Por supuesto, adquirimos una regla de fresno en forma de revólver de excelente caridad y a un precio exorbitante. Fue el único regalo de viaje que me pidió Teo, en aquél entonces con nueve años. El cuento no termina ahí. Retomando su rutina escolar, ya avanzado agosto, recibí una nota del colegio (privado, bilíngue, cinco estrellas , al que nunca debiera haberlo mandado) citándome en tono solemne. Mi intuición, en señal amarilla, anunciaba que no habían entendido el mensaje del revólver. Dicho y hecho. Enarbolando argumentos insostenibles, me obligaron a retirarlo ése día del colegio por portar un juguete que hacía alusión a un arma de fuego. De nada valió que les explicara , con folleto en mano, la propuesta del Pompidou y nuestro ideal pacifista. Recuerdo mi decepción por haberme equivocado de colegio y el rostro desencajado de mi marido cuando nos vio regresar a casa. Nada peor que estar comandado por un líderes ignorantes. Cuando la chatura y la mediocridad llegan al poder, hay que tener mucho cuidado para que no nos conviertan en "bombita" de Relatos Salvajes.

Fabiana Daversa www.fabianadaversa.com



Desde el Estribo:

Bombita

Por Fabiana Daversa

