Se enfrentan en Hurlingham desde las 17 horas por la segunda fecha de la Zona 10 de la Región Pampeana Norte. Por su parte, C.A. La Josefa, que queda libre en esta jornada, se midió en un amistoso con la Reserva de Nueva Chicago. El pasado fin de semana se puso en marcha del Torneo Federal C. Y los dos equipos de nuestra ciudad que participan de este campeonato, Deportivo San Felipe y el Club Atlético La Josefa, se enfrentaron en un encuentro que terminó 2-2. Ahora, por la segunda fecha de la Zona 10 de la Región Pampeana Norte, el Aurinegro visitará a La Catedral de Hurlingham, mientras que La Josefa quedará libre. El equipo dirigido por Ángel Arriola y Casimiro Verón se presentará como visitante desde las 17 horas en un partido en el que no estará permitido el acceso al público visitante. La Catedral, equipo que compite en la Liga de Escobar, llega a este certamen luego de haber sido finalista de la última edición de la Copa Federación Norte (cayó 4-2 ante Juventud de Pergamino en la definición). Y cuenta en su plantilla con algunos jugadores con experiencia en el fútbol de ascenso de AFA como el arquero Jonathan Zarza (35 años, ex All Boys, Colegiales y Defensores de Belgrano, entre otros). Por eso, el compromiso representará, sin duda, una prueba de exigencia para San Felipe luego del empate 2-2 frente a La Josefa. AMISTOSO. Por otro lado, La Josefa aprovechó que tendrá fecha libre este fin de semana y disputó un amistoso ante la Reserva de Nueva Chicago ayer por la mañana, gracias al enlace realizado por Matías Nicoletti, preparador físico del equipo campanense que coordinó el encuentro. Así, el conjunto de José Rapuzzi y Darío González viajó para jugar dos tiempos de 40 minutos en Mataderos, que terminaron con un resultado global de 3-2 a favor del local. En el primer tiempo, ambos equipos presentaron formaciones alternativas y esa parte terminó 2 a 1 a favor de Nueva Chicago (el gol para La Josefa lo marcó Javier González). Luego, en la segunda mitad, el conjunto de nuestra ciudad lo disputó con algunos jugadores de la primera y los 40 minutos terminaron en empate 1 a 1 (gol de Pablo Tornatori).

