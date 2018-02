"Nuestro sindicato continuará defendiendo las fuentes de trabajo y los derechos adquiridos", advirtió el secretario general del sindicato, Carlos Ortega. El Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el personal de la Industria (SECASFPI) denunció ayer mediante un comunicado la "destrucción total de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)" ante el quite de programas como el Progresar y los despidos en el organismo previsional. "La meta de este gobierno es la destrucción total del Sistema de Seguridad Social, lo que nos conduce irremediablemente a la vuelta de las AFJP" aseguró el campanense Carlos "el Toro" Ortega, Secretario General del gremio. "Lo que estamos viviendo es un ataque directo a la Seguridad Social en su conjunto a través de distintos frentes" indicó Ortega, y agregó "por ejemplo, la Reforma Previsional que apunta a los sectores más vulnerables, la emigración de Programas (Progresar, Conectar Igualdad, Procrear), el desfinanciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y el achicamiento de la Caja del organismo y de la planta de trabajadores". En este sentido, Ortega declaró que "hoy comenzamos a recibir telegramas de despidos de compañeros de planta permanente con más de 10 años en ANSES" y señaló "prescindir de mano de obra calificada y con experiencia es un ejemplo más de que la meta de este gobierno es la destrucción del Sistema de Seguridad Social nacional, inclusivo y del Estado, lo que nos conduce irremediablemente a la vuelta de las Afjp". "El recorte presupuestario esta llevándonos por el camino del vaciamiento total del organismo. Ante esta situación, nuestro sindicato continuará defendiendo las fuentes de trabajo y los derechos adquiridos que este gobierno pretende no reconocer" concluyó Ortega.

Denuncian despidos en ANSES y acusan al Gobierno de querer "destruir el Sistema de Seguridad Social"

