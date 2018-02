Guillermo Bentancourt: "Si tocan a uno, tocan a todos"

Guillermo Bentancourt

El referente del PTS en el Frente de Izquierda analizó los despidos a nivel nacional y en nuestra región. Le exigió a la CGT la convocatoria a un paro general. El referente del PTS en el Frente de Izquierda Guillermo Bentancourt hizo alusión a la difícil situación laboral que se está desarrollando en la zona y le exigió a la CGT convocar a un paro general para combatir la ola de despidos. "Terminamos un año y empezamos otro con miles de despidos en el sector estatal. El caso del Posadas es emblemático porque es el único hospital nacional en Provincia de Buenos Aires, por lo tanto es un ataque directo a la salud pública. También hay despidos en otras dependencias estatales como el INTI, Fanazul y la mina de carbón de Río Turbio", comenzó explicando el excandidato a intendente. Bentancourt participó en la movilización contra los despidos en el Hospital Posadas junto a una delegación de trabajadores de Siderca y BOPP. Señaló que "los despidos también se dan en el sector privado" como lo que está sucediendo "en Campana y en Zarate" con "las multinacionales Bunge, Bopp y la local Marine Sur", que dejaron 340 familias en la calle". "Desde el Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), del que formamos parte el PTS junto a trabajadores independientes, hemos acompañado cada lucha de los obreros y lo seguiremos haciendo. Donde hay despidos, hay resistencia. Lo que no unen las centrales sindicales, los trabajadores si lo hacen para enfrentar el ajuste del gobierno y las patronales", afirmó. Al finalizar, se refirió a la movilización convocada por las centrales sindicales para el próximo 22 de febrero. "Para que la movilización sea masiva, deben convocar a un paro nacional. Mientras tanto, las familias de los despedidos no pueden esperar. Las autoridades del Municipio y el Ministerio de Trabajo vienen avalando y facilitando los despidos privados. Es necesario discutir y votar un plan de lucha de la CGT Zárate-Campana. El ataque al convenio y los trabajadores químicos ya empezó hace rato con despidos y cierre en las químicas Carboclor, Latinoquímica, TFL, Lanxess y Quipro, pero después vienen por el resto. No podemos dejarlo pasar, si tocan a uno, tocan a todos", concluyó.

Guillermo Bentancourt: "Si tocan a uno, tocan a todos"

