Anoche cayó 85-72 y quedó lejos de los playoffs del Provincial. En el inicio de la segunda rueda de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2017/18, Ciudad de Campana cayó anoche por 85 a 72 ante Defensores Unidos de Zárate y quedó muy complicado en la pelea por la clasificación a los playoffs. El encuentro, que se disputó en el gimnasio del Campana Boat Club por problemas en los relojes electrónicos del gimnasio Tricolor, se definió en el tercer cuarto, cuando CADU firmó un parcial de 30-16. Impulsado por Alejandro Abaz y Francisco Rasio, el Celeste aprovechó las ausencias del CCC (Damián Iglesias y Mauro Corvalán no siguen en el equipo) y frustró el debut del entrenador Sebastián Silva. De esta manera, y con la victoria 83-77 de Regatas de San Nicolás sobre Astillero Río Santiago de Ensenada (libre quedó Sportivo Pilar), las posiciones de la Zona C del Provincial quedaron de la siguiente manera: 1) Regatas, 18 puntos; 2) Defensores Unidos, 16,5 puntos; 3) Sportivo Pilar, 14,5 puntos; 4) Ciudad de Campana, 14 puntos; 5) Astillero Río Santiago, 11,5 puntos. Los primeros de cada zona clasifican directamente a Cuartos de Final, mientras que los segundos y terceros avanzarán a un repechaje para completar esa instancia. Por la próxima fecha, Ciudad visitará a Regatas, mientras que Sportivo Pilar recibirá a Astillero Río Santiago en una fecha que podría dejar sin chances al Tricolor. Es que si pierde en San Nicolás y gana Sportivo, ya no tendrá posibilidad de llega a playoffs. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (72): Camilo Cáceres (12), Francisco Santini (12), Guido Cadelli (7), Lautaro Toranzo (9) y Matías Nieto (10) (FI) Emanuel Sayal (17), Eliseo Iglesias (2), Lucio Cadelli (0), Matías Aranda (3) y Mateo Somoza (0). DT: Sebastián Silva. DEFENSORES UNIDOS (85): Alejandro Abaz (25), Francisco Rasio (20), Gonzalo Gomes (15), Alberto Morard (4) y Federico Barra (4) (FI) Julián Pinto (2), Mauro Leichner (10), Marcos Jelavich (5), Gabriel Cedro (0), Giuliano Sosa (0) y Lautaro Gómez (0). DT: Gastón Petrella. PARCIALES: 21-26 / 15-16 (36-42) / 16-30 (52-72) / 20-13 (72-85). GIMNASIO: Campana Boat Club (local Ciudad).



Básquet:

Ciudad perdió con CADU

