Olga Garcia. Foto: Archivo.

La frase del Presidente Macri "En Sudamérica somos todos descendientes de europeos" nos motiva a una reflexión profunda. Ignorar las culturas originarias de nuestro continente define una posición ideológica que decide no mencionar el desarrollo histórico de nuestro país ni de América Latina. Quien habla prefiere identificarse con lo europeo pero parece ignorar la historia de sus orígenes. Cuando los pueblos Anglo Sajones y otros invaden la provincia romana de Britania, que luego se llamaría Inglaterra, procedían de Dinamarca y los países bajos. Con su invasión se destruyeron abandonaron las ciudades romanas, tanto "las ciudades y los caminos eran demasiado complejos para esos hombres del mar y de la selva" (1) Aparentemente nuestro Presdente desconoce esa etapa, o tal vez solo adhiera por identidad personal, con la Europa capitalista o imperialista. Si reflexionamos sobre la población de nuestro país veremos que el mestizaje se desarrolla ya durante la época colonial y se incorporan a través del tiempo habitantes procedentes de Europa,África, Asia y países latinoamericanos. Las poblaciones originarias sufrieron despojos de sus territorios. Ya en 1879 la campaña del desierto incorpora 15.000 leguas de tierras fértiles exterminando o sometiendo a los pueblos existentes "Nada impide que consolide su fuerza el ya poderoso grupo de ganaderos o terratenientes porteños"(2). El desconocimiento de los pueblos americanos incluye la decisión de ignorar sus derechos y la centralización en los intereses económicos que en la actualidad están en nuestro país. La metodología para apoderarse de territorio parece seguir incluyendo, como en el S XIX, muertes provocadas en nuestra Patagonia. El 1º de febrero se cumplieron 6 meses de la muerte de Santiago Maldonado aún no están claras las circunstancias . Tampoco se ha definido castigo por la muerte de Rafael Nahuel provocada por disparos. El siglo XXI muestra semejanzas con el siglo XIX . Olga Garcia / Ex Directora General de Cultura (1) Jorge Luis Borges "Literatura germánica medieval" (2) Noé Jitrik "El 80 su mundo"

Opinión:

¿Con quién nos identificamos?

Por Olga García

