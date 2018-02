P U B L I C







Ante el escándalo protagonizado por el Ministro de Trabajo Jorge Triaca que provocó una inmediata caída en la imagen que la opinión pública tiene del gobierno, el presidente Mauricio Macri se vio obligado a anunciar algunas medidas para tratar de atenuar esa caída. Si tenemos en cuenta que estos anuncios presidenciales se hacen luego de algo más de dos años de ejercer el gobierno y apremiados por la decisión de respaldar a Triaca, se parecen mucho más a gestos para la tribuna que a un serio intento de mejorar el funcionamiento del estado. Si ahora "los familiares de los ministros no van a poder ser parte del Gobierno" ¿por qué los nombraron y pudieron ser funcionarios del estado durante más de dos años?. Seguramente el problema no es que son parientes, sino su falta de capacidad para cumplir con la tarea encomendada.. Lo racional hubiera sido que se evaluara la idoneidad de quienes se nombraban, independientemente de sus lazos familiares. ¿Cuál es la razón que esta prohibición alcance sólo a los parientes de los ministros y no a los de secretarios, subsecretarios y directores por citar algunos?. Parece que recién ahora descubrieron que la cuarta parte de los cargos políticos son prescindibles, después de haber creado gran cantidad de ellos. ¿No era éste el mejor equipo de los últimos 52 (50+2) años?. Desde hace ya mucho tiempo se sabe que gobierno y poder no son generalmente lo mismo y que el verdadero poder reside básicamente en los grupos más concentrados de la economía. Cuando Macri dice "queremos cambiar la cultura del poder en Argentina", ¿se refiere a ese poder?. ¿piensa cambiarles la cultura incorporándolos al gobierno?. No parece ser así, basta recordar la cantidad de integrantes de ese poder que forman parte del gobierno de Cambiemos y la cantidad de derechos quitados a los trabajadores y la disminución de impuestos para mejorar la rentabilidad empresaria, todo un clásico de los gobiernos neoliberales. En su reciente gira europea el Presidente Mauricio Macri alquiló a la hiper exclusiva empresa VistaJet un avión que cuesta 16 mil dólares la hora de vuelo. ¿Esta es la austeridad propuesta?, ¿Habrá pagado con la tarjeta SUBE y consiguió descuentos por hacer más de un viaje?. Lo que es cierto es que los trabajadores, los más vulnerables y gran parte de la clase media ya salieron del sálvese quien pueda. Cada vez ven con creciente claridad que ellos no van a poder salvarse. Pese al esfuerzo de Cambiemos por ocultar la realidad, la gente ve y no se resigna a que sean permanentes los tarifazos, la inflación, la merma en el poder adquisitivo de los salarios, la represión de las protestas sociales y la persecución a quienes se atreven a pensar distinto. Este continuo retroceso en la calidad de vida de la mayoría significa, sin ninguna duda, un coctel explosivo. Nos estamos acercando al iceberg y como pasó con el Titanic, tan publicitado y tan ponderado por los expertos por su indestructibilidad, cuando chocó no sólo se hundió sino que los botes no alcanzaron para todos. Esperemos que los argentinos tomemos conciencia del peligro y decidamos a hacer lo necesario para que esto no suceda con nuestro país.

Por José Abel Perdomo

