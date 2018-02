La quema de pastizales y basura, un problema que no se detiene y se repite sin control

Es innumerable la cantidad de salidas desde el cuartel de Bomberos Voluntarios para aplacar las llamas en terrenos baldíos, que suponen no solo una densa humareda sino a veces un riesgo cierto para los hogares y vecinos cercanos. Los incendios de basurales y pastizales tienen a mal traer a los bomberos: por culpa de vecinos inescrupulosos o "travesuras" de chicos, ya son incontables las salidas desde el cuartel de la calle Colón para sofocar llamas que, sin supervisión, hasta podrían haber puesto en riesgo la integridad de familias en casas cercanas. Sin ir más lejos, este viernes el móvil 31 de Bomberos Voluntarios debió acudir a Pueyrredón y Colectora Sur, esquina ubicada en el barrio Villanueva, para controlar un incendio de pastizales que comenzó como una quema de huesos de vaca, restos de alimentos y residuos particulares. Según trascendió, las llamas pusieron en peligro las viviendas aledañas y un galpón de la empresa Villani, pero fueron neutralizadas por el rápido accionar de los bomberos. También participó del operativo de emergencia el móvil de zona 7 del Comando Patrulla. El miércoles fue un día para el olvido en materia de incendios en zonas baldías. Arrancó con una quema de cubiertas detrás de la Feria de ruta 6, a metros de la calle Moreno. También estuvo presente en el lugar el móvil 7 del CP, que dio aviso al cuartel de Colón. A esas horas, los bomberos se encontraban en paralelo combatiendo llamas en el barrio San Jacinto. La quema de cubiertas atrás de la Feria es una constante, lo que genera una densa columna de tóxico humo negro y pone en riesgo la seguridad de los vendedores y compradores que se reunen apenas unos cuantos metros adelantes. Horas más tardes de ese mismo miércoles se registró un intenso fuego en el barrio La Campanas, que supuso un alarmante peligro para las casas cercanas. Se extendió desde las inmediaciones de la fábrica de ladrillos La Pastoriza hasta las proximidades del barrio. Por más de horas bomberos, policías y Defensa Civil debieron controlar las llamas y supervisar que no ninguna persona corriera riesgo de vida al acercarse demasiado. Durante el fin de semana suelen concentrarse la mayor parte de estos siniestros. El pasado, se anotó fuego en pastizales de Las Campanas, 9 de Julio, Las Praderas, Héroes de Malvinas, el corredor de Ruta 4 hacia Los Cardales e incluso dentro de la Reserva Natural Otamendi. Esperemos que este sea la excepción a una regla que no implica puro humo sino un riesgo cierto para los cientos de hogares.

#Dato incendio de pastizales de grandes dimensiones desde atrás de La Pastoriza hasta barrio Las Campanas con riesgo de proximidad a algunas viviendas, desde las 10 hasta las 17 hs Bomberos móvil 31 y Comando Patrulla zona 8 pic.twitter.com/B4apUkF31O — (@dantrila) 31 de enero de 2018 #Dato nuevamente quema de cubiertas detrás de la Feria Ruta 6 a metros de calle Moreno, Comando Patrulla zona 7 dio aviso a Bomberos Voluntarios que simultáneamente estaban en un incendio en barrio San Jacinto, el fuego no avanzó porque hay una laguna al lado pic.twitter.com/7Hufk8dYE8 — (@dantrila) 31 de enero de 2018 #Dato vergüenza y peligro, huesos que tira un carnicero, basura gastronómica y bolsas domiciliarias acumuladas en Pueyrredón y Colectora Sur de Villanueva ardieron provocando incendio de pastizales que puso en riesgo viviendas y el galpón de Villani. CP zona 7. Bomberos móvil 31 pic.twitter.com/Jv3Eg3WCKb — (@dantrila) 2 de febrero de 2018 #Dato VIDEO el fuego arrasó con árboles y pastizales llegando cerca del fondo de barrio Las Campanas con riesgo de algunas viviendas. Fue controlado por Bomberos móvil 31, en apoyo Defensa Civil y Comando Patrulla zona 8 pic.twitter.com/6hJOEoW1Mx — (@dantrila) 31 de enero de 2018 #Dato VIDEO incendio de campo y cañaveral en Chacabuco y Viamonte. Bomberos Móvil 31 pic.twitter.com/5MqXUmxU6C — (@dantrila) 28 de enero de 2018 #Ahora incendio de campo y cañaveral en Chacabuco y Viamonte barrio 9 de Julio. Bomberos móvil 31 a cargo de Ayudante Mayor Del Marmol pic.twitter.com/KbkSGXp9TD — (@dantrila) 28 de enero de 2018

La quema de pastizales y basura, un problema que no se detiene y se repite sin control

