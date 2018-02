La alegría inoxidable

Temas: Pero no estás junto a mí - Pero te amo – Tú y yo – Otra noche sin ti – Sin ti no valgo nada – Como vos no hay dos –Mi razón de ser – Brisas del río – Sólo por ti – Paloma morena – Busco en el vino olvidar – La luna y el mar – Los amores de Petrona.

Hablar con Marcelo Barrientos es casi hipnótico. Tiene la voz y la calle del tango, la alegría del tropical y un sin fin de historias que muestran que el amor por la música trasciende los géneros, y es un idioma universal.

Estoy llegando a Tongoy, el lugar que eligió Marcelo Barrientos (73) hacer la nota, y desde la ventanal lo veo, me está esperando. Habíamos quedado a las once y yo estaba unos minutos retrasado. Abro la puerta y me dirijo a la mesa con algo de vergüenza por mi impuntualidad. Pero al segundo se me pasa, porque Marcelo me mira con una sonrisa de oreja a oreja y llama al mozo. Él pidió un agua mineral con gas, yo un cortado.

La "Súper Súper Tropical Barrientos" cumple 67 años de trayectoria y lo festeja con un disco nuevo que está en las disquerías desde Navidad. "Record Latinoamericano", me dice. Claro, Marcelo cuenta desde el inicio del conjunto, cuando tenía otro nombre, "Los Criollitos", y todavía tocaba su padre, Marcelino Barrientos. Antes de centrarse de lleno en el género tropical, la banda hacía otros estilos pero siempre en los bailes populares, cerca de la gente. No fue hasta los 60´s, cuando el tropical comenzó a sonar fuerza y comenzaron a consolidar su estilo, con Marcelo en el acordeón y su padre, Marcelino, como manager.

El maestro recuerda esos primeros años, en los que pudieron "hacer pata ancha" en la ciudad vecina, Zárate, donde las grandes orquestas de calidad abundaban y la pica con los campanenses era fuerte: "En el club Pellegrini éramos los mimados del público. De generación en generación, se fue trasmitiendo la escucha por el grupo. Nuestra cualidad fue mostrar una novedad. Llenábamos todos los lugares".

En Campana la historia fue otra: "Al principio el tropical era resistido en el centro, no entraba. Era popular, se escuchaba sólo en las orillas. Pero todo cambió cuando nos llamaron de Soko´s, el boliche de Oscar Papalardo. Era toda una novedad. Nos vio el dueño de otra confitería y nos llevó. Y así. Desde ese momento empezamos a trabajar once años seguidos sin parar."

VIGENCIA

Hoy, con más de medio siglo de historia, una parva de discos editados y unos 400 músicos que supieron integrar la formación del histórico conjunto, "La Súper Súper" sigue vigente, con nuevo álbum y presentaciones todos los domingos en el club San Lorenzo: "No lo tomo como un trabajo, es algo que necesito hacer. Salir de gira, tocar, componer. Una vez un vecino me dijo: ‘Qué suerte que tenés; vos siempre ves a la gente cuando se divierte’. Eso me quedó grabado. Nuestra música es bailable, festiva y alegre".

La banda la componen actualmente Ismael "el Pato" Moreno en percusión, Miguel Ángel Soto en voz y dos viejos conocidos de Barrientos, su hijo, también Marcelo (según el padre es parte de la banda desde los 5 años, cuando en un concierto subió de imprevisto tocando el cencerro, en teclados) y Oscar Brea en timbaleta, quien estuvo presente en casi todas las formaciones del grupo. Ahora Barrientos, quien está en los teclados y acordeón, cumple el rol que supo cumplir su padre: "Mi viejo me consultaba cosas, aunque él era el que decidía al final. Hoy hago lo mismo con mi hijo".



Inoxidable: Marcelo Barrientos suma 67 años de trayectoria y sacó nuevo disco.

EMOCIONARSE

"Vivir de la música no es fácil" me cuenta Marcelo, por si hacía falta aclararlo. Así tuvo que ingeniárselas para diversificarse: organiza espectáculos, es productor y también tiene una editorial musical, donde hace de enlace entre el músico y SADAIC, organismo que regula el cobro por los derechos de autor. "Hacer los papeles te asegura que te venga la plata que te corresponde. Hay que tener constancia, porque a veces la plata está pero si no hacés el reclamo, se la quedan ellos", asesora.

Justamente allí, en SADAIC, conoció a un canta autor, ahora amigo, Virgilio Peralta, de Flores. Cuenta que una tarde haciendo fila para un trámite, le trajo una letra que había escrito durante el viaje en colectivo hasta el lugar y se la dio para que le ponga música. Marcelo me recita algo de la letra, la cual es realmente buena y cobra más sabor en el paladar cuando me cuenta que Virgilio no terminó segundo grado: "Era para un tango, un tango hermoso".

Luego, un conocido suyo de Baradero grabó una versión. "Esas satisfacciones espirituales -me dice con los ojos humedecidos- no tienen precio. Te dan ganas de seguir componiendo, de seguir buscando. Son cosas que tienen un valor humano imprescindible".

Marcelo tiene un bolero escrito con Virgilio Expósito que, según él, tiene mucha jerarquía: "Sé que a veces hay que esperar el momento, tal vez sea parte del próximo disco", reflexiona.

El anecdotario recién comienza y ya sé que la entrevista se va a quedar corta. Marcelo compuso temas que luego interpretaron grupos de la talla del Cuarteto Imperial, Los Palmeras o Los Continentales. Cuenta que una mañana estaba escuchando la radio y pasaron un tema que le sonaba conocido. ¡Era un tema suyo! Ángel Pereyra, padre de Luciano y conocido folklorista, estaba versionando "Vivo soñando por tu amor".

"Hice las averiguaciones y fui personalmente a su casa a agradecerle. Cada canción propia es como un hijo y cuando te la graban significa que algo que uno hizo valió. Es una satisfacción que no tiene precio. Me dijo que es el tema que usa al final de todas sus actuaciones." Tiempo después, viendo el Festival de Cosquín por televisión, pudo escuchar a Ángel, quien cerró su show con ese tema.

MÁS ALLÁ DEL TRÓPICO

La Súper Súper caló hondo en la región. No sólo en Campana y Zárate, si no también Matheu, Lima, Baradero, San Pedro y Escobar, haciendo apariciones como mínimo una vez al mes por años y años. Sobre tanta experiencia, Marcelo me dice: "Aprendí a respetar al público. Una noche, en Zárate, llovía y había poca gente. Éramos muchos grupos y era evidente que perdíamos plata, íbamos a tener que poner un buen mango del bolsillo. Nosotros subimos e hicimos uno de los mejores shows que recuerde. A lo mejor ese es uno de los secretos para mantenerse: tocar con la misma pasión aunque halla diez personas".

El amor de Marcelo por la música no se limita a un solo género: "Tengo temas como autor en folclore, rock, romántico, bolero, tango, cumbia y vals", enumera. También me pasa algunos nombres de bandas de jazz para que anote: "Lu Waters & The Yerba Buena Jazz Band", "Los estudiantes holandeses" o "The Georgian Jazz Band", jazz del tipo Dixieland. Me cuenta que era muy amigo de los hermanos Expósito y que junto a Virgilio compuso entre 8 y 9 canciones, de las cuales dos están grabadas: "Hay que tener humildad y tratar de aprender del que sabe. Tuve la suerte de codearme con gente importante y muy humilde que tiene una sabiduría muy especial. Uno se nutre", me dice, "lo principal es el reconocimiento del músico que está con vos, muestra que algo valés. Eso es importantísimo".

Hablamos sobre la tecnología y Marcelo me dice: "Me llevo a las trompadas pero hay que adaptarse. Ahora estamos por subir un tema por día a Internet. Sacar un disco físico es una aventura, te copian todo muy fácil. Además, con los adelantos técnicos que hay viene un cantor con un CD y ya tiene toda la orquesta ahí, no necesita banda. Eso es mucho más económico, nosotros seguimos con la mecánica tradicional de banda. No sé si esta bien o mal, a mí me hace bien".

Que la gira mágica y misteriosa de la familia Barrientos no se detenga, que cada noche de show siga bajando "un enjambre de estrellas y la luna plateada" para todos nosotros.





El patrimonio campanense en los años ´80. Aún conserva esa chispa en la mirada y la sonrisa gardeleana.