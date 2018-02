Dos jóvenes de Zárate resultaron capturados in fraganti mientras intentaban llevarse repuestos. Habrían querido extraer una moto entera. La Policía detuvo a dos jóvenes, un mayo y un menor de edad, que intentaron robar una motocicleta del depósito municipal ubicado en la avenida Irigoyen. Según trascendió, los jóvenes fueron atrapados in fraganti por efectivos policiales cuando salían del predio con varios repuestos de motos. Asimismo, habían dejado tirada una motocicleta cerca del perímetro del depósito. En el interior de una mochila en su posesión, además de los repuestos, se encontró herramientas tales como martillos, corta fierros, llaves de diverso tipo y tenazas, entre otras. Con ellas habrían abierto el hueco en el tejido para entrar al predio. Los delincuentes, de 20 y 17 años, son procedentes de la localidad de Zárate. Quedaron a disposición de la Justicia.

Los jóvenes fueron atrapados in fraganti por efectivos policiales cuando salían del predio ubicado en la avenida Yrigioyen con varios repuestos de motos.





En el interior de una mochila además de los repuestos, se encontraron herramientas.



Dos sujetos fueron detenidos tras intentar robar en el depósito municipal de motos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: