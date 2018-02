Hoy domingo no habrá grandes modificaciones en el estado del tiempo: hará calor y el cielo permanecerá mayormente despejado. Como habrá más humedad la sensación térmica será un poco más alta que la temperatura real, cuyo valor más rondará los 35 grados. La situación meteorológica mantiene las condiciones de estabilidad sobre nuestra región, generadas por un sistema de alta presión en superficie y un patrón en altura que favorece los movimientos verticales de descenso. Por eso el cielo seguirá mayormente despejado y nuevamente continuará caluroso. La brisa del Noreste comenzará a aportar humedad (que ayer había disminuido en forma sensible) y por eso el día se volverá más sofocante, condiciones que será común a la mayor parte de los días de la semana entrante. Mañana lunes se espera otra jornada muy calurosa y con el cielo libre de nubes. La temperatura trepará hasta los 36 grados, con un nivel moderado de humedad y una brisa débil del Noreste. El martes el termómetro rondará los 37 grados, de modo que no habrá novedades en la evolución del calor. Sí se verán más nubes; serán altas y aparecerán a media tarde. El miércoles estará sofocante, con 37 grados de máxima prevista. El jueves posiblemente sea el día más tórrido del período, con unos 39 de máxima. Pronósticos Hoy, domingo 4: estará caluroso y aumentará la humedad: 20 grados es la mínima prevista y 35 grados de máxima. El cielo estará despejado o algo nublado y el viento soplará débil del Noreste. Mañana, lunes 5: será un día sofocante, con 22 grados de mínima y 36 grados de máxima. El cielo permanecerá despejado y el viento soplará débil del Noreste. Martes 6: otro día de calor sofocante, con 23 grados de mínima y 37 grados de máxima. El cielo variará de despejado a parcialmente nublado y el viento soplará débil del Noreste.



El Tiempo en Campana:

Sin cambios; sol y calor

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

