MARTINICH Y GIORDANA FUERON INFORMADOS Por el tumulto que se produjo entre los jugadores de Villa Dálmine y Julio Barraza luego del polémico final de partido, el árbitro habría informado a los futbolistas Santiago Giordana y Marcos Martinich, quienes fueron suplentes en Alta Córdoba y no ingresaron ante Instituto. Por esta situación, ambos jugadores podrían recibir suspensiones y perderse el próximo compromiso: el viernes 9, cuando Villa Dálmine reciba desde las 21 horas la visita de Juventud Unida de Gualeguaychú en el estadio de Mitre y Puccini. La decisión de Julio Barraza de terminar el encuentro cuando el Violeta disponía de un inmejorable contraataque para ganar el partido generó mucha polémica. Hasta Marcelo Tinelli utilizó su Twitter para calificar de "Insólito!!!" lo ocurrido. El final del partido de Villa Dálmine frente a Instituto se convirtió en una de esas situaciones virales que abren interminables debates. En este caso, no sólo en las redes sociales sino también en todos los programas y medios deportivos de nuestro país. "Polémico" fue el adjetivo más medido entre los utilizados. "Bochornoso" y "Escandoloso" fueron otros dos de los elegidos para calificar lo ocurrido. ¿Qué fue lo que pasó? Sobre el filo de los cuatro minutos de adición, Julio Barraza le permitió un último córner a Instituto. Y de esa acción, La Gloria tuvo una chance muy clara de gol que tapó Martín Perafán. Tras el despeje, la pelota parecía quedarle nuevamente a un jugador local, pero éste pifió y, así, Nicolás Sánchez escapó junto al juvenil Francisco Nouet contra un único defensor albirrojo. Se trataba de un inmejorable contraataque para Villa Dálmine. Sobre todo porque Nouet estaba lanzado en velocidad y solo necesitaba del pase de "Cuca" para escaparse mano a mano contra el arquero Lucas Hoyos. Pero justo cuando Sánchez iba a soltar esa asistencia, el árbitro, que en primera instancia acompañó la acción, decidió concluir el encuentro, generando un airado reclamado de todos los jugadores Violetas, quienes inmediatamente se abalanzaron sobre la humanidad de Barraza. Respecto a la jugada, el capitán del equipo de nuestra ciudad, Martín Perafán, dejó entrever que el árbitro decidió terminar el juego cuando advirtió la situación manifiesta de gol. "Nosotros le recriminamos que no lo terminó rápidamente (tras el córner de Instituto). Si hubiese sido Instituto el que tenía esa situación a favor, no sé si lo terminaba", señaló el arquero Violeta en diálogo con Mundo Ascenso. En el mismo programa radial, el Secretario General de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), Federico Beligoy, consideró: "La decisión que tomó Barraza es difícil y compleja. La ventaja que tiene Julio es que el tiempo estaba cumplido. Faltaban 15 segundos (cuando Instituto ejecutó su córner) y (después), automáticamente cuando la pelota sale del área, está terminando el partido. Si dejaba seguir y terminaba en gol (de Villa Dálmine), se le habrían ido encima todos los jugadores de Instituto". El punto 7 del reglamento establece que la recuperación del tiempo perdido durante un partido queda a criterio del árbitro. Y en las aclaraciones de las normas que la FIFA añade a las 17 reglas, se enfatiza que la cantidad de minutos que indica el cuarto árbitro en el final de cada etapa es "el tiempo mínimo por recuperar" y que eso "no indica el tiempo exacto que falta". "El tiempo podrá ser incrementado si el árbitro así lo estimase, pero nunca reducido", explica. Mientras tanto, el mundo futbolero también intercambió posturas y prácticamente se dividió en dos. De un lado están quienes aseguran que la última jugada era para Instituto y que Barraza hizo bien en terminar el juego cuando se cumplieron los cuatro minutos de adición. Además, muchos de ellos también marcan que, cuando señaló el pitazo final, Villa Dálmine todavía no contaba con una situación manifiesta de gol, porque la acción recién remontaba el propio campo del equipo de nuestra ciudad. Del otro lado están aquellos que entienden que al árbitro le faltó "sentido común" y que no tuvo "criterio" al cortar un ataque que era tan favorable para Villa Dálmine. Que, en todo caso, debió haber concluido el cotejo ni bien salió la pelota del área. En este sector de "la grieta" pareció ubicarse también Marcelo Tinelli. El conductor televisivo y vicepresidente de San Lorenzo utilizó su cuenta de Twitter para calificar de "Insólito!!!" lo ocurrido en Alta Córdoba. Sí: todos opinaron. Aunque, probablemente, nadie lo hizo con la bronca que debieron masticar jugadores y simpatizantes de Villa Dálmine, quienes se quedaron sin una inmejorable chance para llegar a lo más alto del Nacional B.

#Video ?? | El compacto del empate frente a Instituto de Córdoba a través de la cámara de nuestro Departamento de Prensa: https://t.co/eFHOAgXVmO — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 4 de febrero de 2018 INSOLITO!!!!!! https://t.co/j6jHFzTIGn — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 3 de febrero de 2018 ¡Cómo vas a terminar ahí el partido! Tremendo final de Instituto - Dálmine en #BNacionalEnTyCSports pic.twitter.com/JZtfsMnOBd — TyC Sports (@TyCSports) 3 de febrero de 2018

Nacional B:

Gran repercusión del final de Villa Dálmine e Instituto

