La voz de la experiencia

Alicia Ariño y Mónica Perazzo capitalizaron su paso por la inspección educativa generando un espacio de capacitación único en la región que prepara a aspirantes a directores, secretarias e inspectores de todos los niveles y modalidades. Además de ex colegas, son amigas. Ahora están retiradas de la docencia, pero decidieron capitalizar la experiencia que acumularon trabajando sus últimos 20 años laborales como inspectoras. "La idea surgió en este patio, charlando sobre el tema que nos apasiona: la educación" dice Alicia Ariño y explica: "Muchos aspirantes a cargos jerárquicos fracasan en la evaluación no por falta de conocimientos, sino por no estar entrenados para pasar el examen, que tiene características singulares". Ariño, junto a Mónica Perazzo, crearon "Gestión Educativa", un espacio de capacitación prácticamente único en su tipo. Está destinado a preparar aspirantes para cargos jerárquicos en la docencia, y tienen que participar en pruebas y concursos que convoca la DGCy E. "No es fácil –agrega Mónica Perazzo- enfrentarse a un jurado, y además interactuar con el resto de la terna durante la evaluación. Generalmente los aspirantes sin experiencia fracasan, y tienen que esperar un año para volver a postularse. Como fuimos evaluadoras, parte de la capacitación es explicarles qué espera un inspector del aspirante: que esté en condiciones de leer una institución, que sepa escuchar, que sepa argumentar. Incluso practicamos la resolución de problemas. Tienen sólo 15 minutos para resolverlo y muchas veces, por no interrumpir a sus colegas o no fijar su posición, el aspirante fracasa. Pero no por falta de conocimientos, sino porque no comprendió la dinámica de la evaluación". Este será el tercer año de "Gestión Educativa". La dupla Ariño - Perazzo ya acumula más de 50 profesionales de Campana, Zárate, Pilar, Escobar y Capilla del Señor que lograron concursar exitosamente y ejercen funciones de Directores, Secretarios e Inspectores. "Muchas veces esta capacitación se da de manera espontánea y una aspirante busca a una ex docente para que lo asesore. Es una necesidad insatisfecha y frente a la demanda, decidimos sistematizarla. A coloquiar, se aprende coloquiando", explica Alicia. Ambas ex docentes diseñaron 12 encuentros, en los que uno de los principales ejes es la práctica y la incorporación del coloquio como forma de comunicación, dado que esa modalidad es la utilizada durante la examinación de los postulantes a los cargos a cubrir. El próximo 16 de febrero, a las 18, se llevara a cabo la presentación del trayecto de formación para las vacantes del año en curso. Los interesados en la propuesta deben presentarse ese día en la Casa del Docente Jubilado, Moreno 314, Campana. Previamente, podrán anotarse via mail a: gestioneducativacampana@gmail.com o vía Facebook, en el muro "Gestion Educativa".

"A coloquiar, se aprende coloquiando" dicen Alicia Ariño y Mónica Perazzo, las creadoras del espacio "Gestión Educativa".



La voz de la experiencia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: