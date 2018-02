Sobre ideales urbanos

P U B L I C





Jorge Bader

"Perseguir un ideal para lograr lo mejor de lo posible". Horacio Álvarez, un colega con quien siempre que he cruzado alguna charla creativa y enriquecedora fuere por motivos profesionales o simplemente por temas de la vida, definió con esta frase, prácticamente el sentido filosófico de estos artículos y a partir de allí me motivo a hacer este balance de situación. Hace ya más de dos años, empecé a hacer público estos criterios sobre la ciudad y su desarrollo. Una prédica que se basa en muchos años de vida en Campana, el lugar donde nací, y muchos años de análisis de variables urbanas comparadas. Próximo ya a llegar a los 100 artículos sobre esta cuestión y otras que fueron surgiendo como derivadas del razonamiento central, mi objetivo, ha sido poner en la mesa de la discusión y acercar a través de la información pública la mayor cantidad de conceptos que hoy definen el rol de las ciudades y su estrategia de desarrollo. Los que deciden nuestros destinos no tiene por qué tener formación específica en estos temas pero sí tienen la obligación de asesorarse en ámbitos que no les son propios. Y el área de hacer ciudad es un segmento del pensamiento y el proyecto que tiene hoy un nivel de especialización muy profundo. Hace poco un artículo sobre la imagen que los viajeros perciben de las ciudades, publicado en el diario Ámbito, empezaba diciendo: "La arquitectura ofrece una primera y clara imagen de una urbe. Es la expresión más superficial y más artística del impulso modernizador de las ciudades y del modo que resguardan los grandes tesoros del pasado. Los edificios son la primera evidencia que se le presenta al viajero de la situación del país y las metas que proyecta". No hace falta asociar este pensamiento exclusivamente a escalas de grandes ciudades. Un estudio de Naciones Unidas, sobre ciudades intermedias, reflexiona sobre este particular, diciendo que resulta siempre fácil identificar los extremos de la escala. Tenemos recuerdos claros de la imagen de las grandes ciudades que quizás hemos conocido en viajes, y también podemos identificar el carácter tradicional de ciudades pequeñas, pero es mas difícil definir el inmenso número de ciudades intermedias como la nuestra. No alcanza para definirla simplemente su cantidad de habitantes, sino su nivel de especialización su perfil productivo o su relación con el entorno socio político y económico global. Es decir que ese estudio parte de la contextualización de una situación mucho más profunda que la simple arquitectura que define los perfiles de un barrio o un sector que impacta de una gran ciudad. La responsabilidad que le adjudica a la ciudad intermedia para definirse es más profunda y tal como lo expresa más adelante, marca la tendencia de su curso hacia un determinado horizonte. El estudio que cito, publicado en el año 2002, difundido en Chile, bajo el titulo "Las nuevas funciones urbanas, gestión para una ciudad sostenible", formula una serie de interrogantes que los decisores públicos deben responder para contextualizar su ciudad. Aspectos que tienen que ver con la cuestión productiva, su participación en el producto bruto global de su provincia o estado, la composición social la relación con los factores de producción la especialización de sus actividades económicas, la relación territorial entre los sectores urbanos y los sectores agropecuarios, la calidad de sus espacios públicos, verdes recreacionales, la estructura circulatoria y su relación con el esquema logístico de su estado o provincia, su relación territorial con otros centros cercanos de producción, la producción de bienes y servicios su grado de interrelación territorial, su situación ambiental., en fin una larga serie de análisis que permiten tener una visión objetiva del destino de ciudad. No quiero abundar en esta lista porque sería necesario reproducir acá el total del estudio técnico que refiero, y cuya profundidad excede los límites de la simple divulgación. Pare el objetivo de esta reflexión alcanza con esta referencia. Estoy seguro que si sometemos a una encuesta de opinión estos indicadores habremos de obtener múltiples visiones quizás hasta contrapuestas de nuestro destino como ciudad. Ese es el debate que nos debemos. Ahora volviendo a la reflexión de mi interlocutor. "Perseguir un ideal para lograr lo mejor de lo posible" es eso precisamente, insistir en que, el verdadero debate que no estamos dando es que modelo de ciudad queremos. Discutir en cualquier ámbito, sea este el Concejo urbano ambiental que tenemos, o el espacio que fuere, un ordenanza coyuntural no nos provee de una respuesta a este interrogante más profundo y más serio, solo nos resuelve una necesidad del momento para satisfacer alguna demanda sectorial pero no converge a la definición de ciudad que todos debiéramos defender y compartir. Por eso creo que desde esta simple columna de opinión urbana y desde todos los espacios posibles la prédica debe ser esta, aquel ideal a perseguir es lograr que podamos algún día tener una discusión amplia y abierta sobre que destino pretendemos para nuestra ciudad y cuáles son los mejores caminos para lograrlo. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Sobre ideales urbanos

Por Arq. Jorge Bader

