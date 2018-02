Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del domingo, 04/feb/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del domingo, 04/feb/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Premio al pionero de la inmunoterapia en la lucha contra el cáncer Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Buscó un punto para activar las defensas naturales del organismo y lo utilizó para combatir el cáncer. Esta es la base de la investigación del estadounidense James P. Allison, distinguido por la Fundación BBVA en su décima edición de los Premios Fronteras del Conocimiento, en la categoría de Biomedicina, que se ha fallado este martes. El inmunólogo realiza su labor desde el MD Anderson Cancer Center, adscrito a la Universidad de Texas y cuyo logotipo aparece con la palabra cáncer tachada, como símbolo del compromiso de la institución por acabar con esta enfermedad. El jurado, compuesto por un equipo de prestigiosos científicos internacionales en el que participa una comisión del CSIC, ha estado dirigido por Angelika Schnieke, catedrática de Biotecnología Animal de la Universidad Técnica de Munich (Alemania) y Óscar Marín, catedrático de Neurociencias del King´s College de Londres (Reino Unido). El galardón, dotado de 400.000 euros, fue otorgado en su edición anterior a los padres de la técnica de edición genética CRISPR: la bioquímica francesa Emmanuelle Charpentier, la química estadounidense Jennifer Doudna y el microbiólogo español Francisco Martínez Mojica, que compartieron el premio. James P. Allison, que cuenta con más de 30 años de investigación sobre el sistema inmune, ha conseguido identificar algunas de las moléculas que participan en la activación y la inhibición de las células de defensa linfocitos T, capaces de destruir a las células cancerosas. Su trabajo ha llevado al hallazgo de un fármaco que consigue liberar a las células T cuando éstas reciben una señal de inactivación ante la presencia de un tumor. Son los denominados frenos del sistema inmunitario, como la proteína CTL-4 o los inhibidores PD-1 y PDL-1, que Allison ha logrado descifrar y desarmar. Esta inmunoterapia, que ha pasado con éxito la fase clínica mediante el fármaco ipilimumab, ya se aplica en pacientes. Tiene una eficacia del 60% y aumenta la esperanza de vida en 10 años. "He logrado, por primera vez, un método eficaz en la inmunoterapia contra el cáncer", ha afirmado en rueda de prensa el científico, tras conocer el fallo del jurado. "El fármaco está en proceso de aprobación. Se puede recetar ya para el melanoma metastático. Con un sólo ciclo de tratamiento el paciente vivirá al menos 10 años", ha añadido. No es el único fármaco de este tipo Allison ha explicado que existen hasta una veintena de fármacos de este tipo aprobados, no sólo para el melanoma sino para el cáncer de riñón, de pulmón, de vejiga, de células de Merkel o el linfoma de Hodgkin. "Son miles de pacientes los que se benefician de esto. Cuando comenzamos sólo sobrevivían 11 meses y ahora lo hacen hasta 10 años. La inmunoterapia está aquí para quedarse", ha recalcado. Sin embargo, el investigador ha reconocido que la inmunoterapia no está alcanzando el efecto deseado en todos los tipos de cáncer, como el mioblastoma, por lo que ha comenzado una línea de investigación basada en la combinación de radioterapia y quimioterapia. "Vamos hacia la terapia combinada", ha aseverado a EL MUNDO. "Algunas quimioterapias tienden a suprimir la inmunorespuesta. Pero si se empieza a tiempo con el tratamiento adecuado, la inmunoterapia sí es efectiva. Hay que conocer el impacto de estas otras terapias en el sistema inmune y hacer que sean compatibles". La siguiente cuestión a resolver es sobre el coste de estos fármacos, que combinados con otras terapias podrían escapar al bolsillo de pacientes e instituciones. Su coste de desarrollo es ahora elevado pero con la fase de producción y la competencia entre las empresas farmacéuticas, "con el tiempo bajarán los precios", ha expresado Allison con optimismo.

