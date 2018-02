Hace muy poco que empezamos a transitar un nuevo año. Miramos al 2018 llenos de sueños y nuevas metas por cumplir. A veces sentimos el sabor amargo de recordar aquellas experiencias negativas que se presentaron en el 2017 u objetivos que no alcanzamos e intentamos dejarlos en el pasado, sintiendo esperanzas de que este nuevo principio permita reivindicarnos. Una y otra vez nos caemos, tropezamos, volvemos a trastabillar con la misma piedra. Y por más que nos esforzamos nos frustramos en el proceso volvemos a fallar. Nos cuesta disfrutar de lo simple, de lo pequeño (no por eso menos importante) corremos, corremos, y en nuestro afán de llegar, no disfrutamos del trayecto. No hay tiempo, siempre estamos ocupados, el trabajo, los hijos, la salud, las tareas cotidianas. Y llegamos exhaustos al final del día intentando descansar y muchas veces no lo conseguimos. A todos nos sucede, muchas veces nos sentimos inmersos en esa vorágine que nos inunda y nos arrastra. Nos anestesia o pensamos que no hay salida, que éste es el único camino por el que nos lleva esta vida moderna. Quiero decirte que no es así. Hay otra forma de vivir. Todo depende de cual sea tu objetivo. Esta vida es relativamente corta y pasa rápido. La Biblia dice que somos solamente peregrinos en ésta tierra. Estamos de paso y nuestros días son limitados. "Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo," (Filipenses 3:20) También nos aconseja sabiamente a no construir tesoros en la tierra sino a hacerlo en el cielo. "No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar." (Mateo 6: 19-20) Jesús en el sermón del monte habla de dejar todas nuestras necesidades y ansiedades en las manos de Dios. Que como buen padre se ocupa de brindarnos todo lo que necesitamos. "Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. (Mateo 6:33-34) Te invito a que creas en éste Padre que quiere cuidarte y darte descanso. No corras más, Él te está esperando. Arrepiéntete, invítalo a vivir en tu corazón, Él te perdonará y te invitará a que nunca más te alejes, para bien tuyo, de tu Familia y de tus prójimos. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Leila Bases Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Cansado de correr?

Por Leila Bases

