"…hagamos un ejemplo un pequeño ejemplo, para hacer razonar, el sol en la tradición cristiana, y también en la esotérica, en las escuelas iniciáticas, representa al logos crístico, la luz crística, el Amor de Cristo. El sol nace o por lo menos la Tierra que gira, digamos que nace e ilumina todos los días a todos. También a Totó Riina el capo mafioso, perdón es una deformación profesional porque soy periodista antimafia. Riina el más famoso, el más terrible asesino que Italia jamás ha tenido, no es que cuando surge en la cárcel de Riina (que justamente debe estar en la cárcel) se oscurece y el rayo no entra. Entra lo calienta. Riina sobrevive como todos nosotros gracias al Sol, entonces si el Sol representa al Logos Crístico, el Amor no distingue iluminar a las personas, ilumina al bueno al malo a todos. Pero como, ¿Dios es amigo de los potentes? ¿Porque los ilumina a todos? Ilumina a Riina, a Trump...

Porque debe iluminar a los niños que sufren, es así que el idioma de Dios no es el nuestro. Dios es la representación de la creación, de la naturaleza, de la Tierra, al hombre le da frutos, le da todo. Basta con cultivar la tierra con una planta, a menos que el terreno no esté contaminado por algo que habremos hecho, la mano que siembra puede ser la vuestra, la mía, la de San Francisco... la de un criminal, el más brutal. Esa planta nacerá y dará el fruto que será comido, entonces si Dios ha creado la Tierra y el Sol, pero nunca de manera indistinta transmite este amor a todos. Entonces no es amigo de los potentes, es amigo de todos, son nuestras elecciones las que determinan nuestro camino, y El continúa iluminando a todos.

Si hacemos siempre el ejemplo con la naturaleza, Dios obedece, a si mismo, a una ley que El ha ratificado por siempre, que es la de causa y efecto. La naturaleza a veces reacciona con tal violencia, miren los últimos huracanes, el huracán María y el anterior que creo se llamaba Irma, se movía a cientos de km/h, tuvieron que evacuar a millones de personas en Miami, Florida. No ha distinguido, la naturaleza no ha dicho no evacuen al misionero porque es bueno, allí el viento no andará… "evacuen a todos aquellos materialistas que no me placen, haciendo una especie de slalom y cosas para resguardar a los buenos"... no... se ha desencadenado contra todos, entonces nosotros debemos empezar a encuadrar a este Dios que no habla nuestro lenguaje. Nosotros somos arrogantes y presuntuosos, pero a veces tenemos que bajar la cabeza, debemos absolutamente aceptar en contra de nuestras ideas y nuestros deseos, que el lenguaje de la naturaleza no es el nuestro.

Nosotros no podemos comunicarnos con las hormigas, las serpientes, el tigre, con el león. Sin embargo ellos hablan, los elefantes, los delfines, tienen un lenguaje bien preciso, pero nosotros no lo comprendemos, ¿porque nosotros pretendemos que nos deben hablar en italiano, o en inglés? ¿Por qué no habla en inglés el delfín? no te entiendo, no me importa, no me interesa..." este pequeño ejemplo que he hecho, es porque quiero transmitir esta noche un mensaje, que ustedes han escuchado hablar mucho y Pier Caria les ha dado algunos ejemplos, los signos de los que ha hablado Pier según para mí (Pier me corregirá si me equivoco) son solo un porcentaje de todos los signos que están pasando en el mundo.

Dios sobre la Tierra ha enviado muchísimas señales, pero en su lenguaje, a veces ha hablado en nuestro lenguaje, nos ha hecho felices. Pero nosotros igualmente no lo hemos entendido. Cuando ha hablado con nuestro lenguaje por ejemplo fue durante el diluvio universal, había un hombre llamado Noé, que me simpatiza mucho, uno de los profetas que admiro mucho, algunos otros no me placen tanto, con otros profetas no estoy de acuerdo, "¿pero como no están en la biblia?" si, pero no estoy de acuerdo, porque yo amo el nuevo testamento, la revelación del nuevo testamento.

Me gusta estudiar el viejo, pero dejo actuar el discernimiento. El nuevo testamento, en cambio para mí, es el evangelio de ley…"

Continúa el próximo domingo

