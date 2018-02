Con la presentación de Hugo Medina en la conducción técnica, el Auriazul retoma el campeonato como visitante frente a uno de los grandes protagonistas de la divisional. El partido se juega desde las 17 horas en cancha de Colegiales. Luego de una primera rueda muy irregular que lo dejó en el puesto 13 de las posiciones con apenas 16 puntos en 15 partidos, Puerto Nuevo se apresta a comenzar a desandar la segunda parte del campeonato de la Primera D con nuevas y mejores expectativas. Y el primer paso de este segundo tramo lo dará mañana lunes cuando enfrente como visitante a Central Ballester, equipo que terminó la primera vuelta a apenas un punto del líder Victoriano Arenas. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 de la temporada, se jugará desde las 17 horas en cancha de Colegiales y con arbitraje de Lucas Brumer. Y será el debut de Hugo Medina como DT Auriazul, luego que Carlos "Bocha" Hernández dejara el cargo en diciembre pasado. Pero el cambio en la conducción técnica no es la única novedad en el Portuario. Es que el plantel ha sufrido tres bajas significativas con las partidas del goleador Germán Águila (ahora en Argentino de Merlo), del enganche Michel Bustamante (hoy en Atlético Las Campanas) y del volante Maximiliano Díaz. En contrapartida, Puerto Nuevo incorporó al volante central Rodrigo Alconada (ex Sportivo Belgrano de San Francisco) y los delanteros Maximiliano Chapuis (ex Atlético Baradero) y Nicolás Boolsem. Con este panorama, el plantel realizó una intensa preparación física bajo las órdenes del profe Gastón De Armas y realizó diferentes amistosos para asimilar la idea de juego propuesta por el entrenador Hugo Medina, quien es acompañado por Norberto Silvero e Ignacio Gómez. Así, para la presentación de mañana ante Central Ballester, el Auriazul saldría a la cancha con una formación táctica 4-1-4-1, aunque con un par de dudas en cuanto a los nombres. Especialmente en defensa, donde Joaquín Montiel, Paulo Boumerá, Jonathan Lazo y Antoni Rodríguez son alternativas para jugar como marcador central izquierdo y lateral izquierdo. Luego, por las bajas de Alejandro González (suspendido), Pablo Sosa (suspendido), Kevin Redondo (traumatismo en el empeine) y Pablo Godoy (pubalgia), la formación sería muy similar a la probada en los últimos amistosos. Es decir: Rodrigo Ponce De León; Franco Colliard, Raúl Colombo, Boumerá o Montiel, Lazo o A. Rodríguez; Rodrigo Alconada; Tadeo MacIntyre, Eliseo Aguirre, Tomás Fumeau, Gustavo Roldán; y Nicolás Rodríguez. Entre las alternativas que ha utilizado el cuerpo técnico durante la pretemporada, además de los suspendidos y lesionados, también están el arquero Esteban Montesano, Sergio Robles, Marcelo Dorregaray, Brian Carlini, Brian Aguire, Orlando Sosa, Maximiliano Chapuis, Alex Curto, Ezequiel Ramón, Cristian Torres, Nicolás Vera y Facundo Ferulano. Con todos esos nombres y el flamante cuerpo técnico, Puerto Nuevo vuelve mañana al ruedo. Su objetivo es claro: encontrar regularidad y resultados para meterse nuevamente en el pelotón de equipos que luchan por clasificar al Reducido por el segundo ascenso. No está lejos: apenas cuatro puntos lo separan hoy de la novena posición.



DE REGRESO A LA TITULARIDAD. LUEGO DE NO ESTAR EN PLENITUD DURANTE LA PRIMERA RUEDA, FRANCO COLLIARD SERÍA TITULAR MAÑANA ANTE CENTRAL BALLESTER. PUERTO NUEVO- CENTRAL BALLESTER: EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 72: En 71 partidos, Puerto Nuevo ganó 24 veces, Central Ballester se impuso en 26 ocasiones y empataron en 21 oportunidades. Puerto convirtió 113 goles, en tanto que Ctral. Ballester marcó 112. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: jugaron 37 partidos. Puerto ganó 13 (66 goles); Ballester logró 8 triunfos (48 goles). Empataron 16 veces COMO LOCAL CTRAL.BALLESTER: en 34 partidos, Puerto ganó 11 veces (47 goles) y Ballester venció en 18 oportunidades (64 goles). Se registraron 5 empates. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El sábado 2 de septiembre de 2017, por la 1ª fecha del campeonato 2017/18, igualaron 2-2 con goles de Michel Bustamante (2) para Puerto Nuevo y de Sebastián Ybares y Franco Velázquez para Ballester. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El miércoles 10 de mayo de 2017, por la 25º fecha del Campeonato de Primera D 2016/17, Ballester se impuso 5-0 con goles de Tomás Carballo (2), Pablo Lucero (2) y Nicolás Fratto. APOSTILLAS: Once partidos sin ganar lleva Puerto Nuevo ante Ballester, con 4 empates y 7 derrotas. La última victoria Portuaria en el historial se remonta al lunes 6 de septiembre de 2010, por la 5ª fecha del campeonato 2010/11. Fue por 1 a 0 como visitante con gol de Maximiliano Zerbini de penal. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA VISITANTE DE 1986 Fue por 3 a 1 como visitante, el sábado 4 de octubre, en un partido correspondiente a la 12ª fecha del campeonato de Primera D. CTRAL. BALLESTER (1): Romero; López, J. C. Rojas, Aguirre y C. Sproviero; Rosales (Mazzoni), Fabrizio y Cerrudo; Barrera, M. Gómez (Valenzuela) y Montenegro. DT: Juan Carlos Menéndez. SUPLENTES: Meza, Martínez y Montoya. PUERTO NUEVO (3): Ismael Prado; Alejandro Rodríguez, Oscar Rodríguez, Ramón Carelli y Ramón Antúnez; Rubén Stella, Florencio Espíndola y Ángel Azcurra (Carlos Gómez); Rodolfo Enríquez (Scozzesi), Carlos Medina y Hugo Yedro. DT: Mario De Luca. SUPLENTES: Oscar Giuntoli, Bazza y Oscar Benítez. GOLES: PT 21m Medina (PN), 37m Fabrizio (CB) y 42m Yedro (PN) de penal. ST 45m Yedro (PN). EXPULSADO: ST 44m Romero (CB) por exceso verbal. CANCHA: Acassuso.

