ENCUENTRO Nº 72: En 71 partidos, Puerto Nuevo ganó 24 veces, Central Ballester se impuso en 26 ocasiones y empataron en 21 oportunidades. Puerto convirtió 113 goles, en tanto que Ctral. Ballester marcó 112. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: jugaron 37 partidos. Puerto ganó 13 (66 goles); Ballester logró 8 triunfos (48 goles). Empataron 16 veces COMO LOCAL CTRAL.BALLESTER: en 34 partidos, Puerto ganó 11 veces (47 goles) y Ballester venció en 18 oportunidades (64 goles). Se registraron 5 empates. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El sábado 2 de septiembre de 2017, por la 1ª fecha del campeonato 2017/18, igualaron 2-2 con goles de Michel Bustamante (2) para Puerto Nuevo y de Sebastián Ybares y Franco Velázquez para Ballester. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El miércoles 10 de mayo de 2017, por la 25º fecha del Campeonato de Primera D 2016/17, Ballester se impuso 5-0 con goles de Tomás Carballo (2), Pablo Lucero (2) y Nicolás Fratto. APOSTILLAS: Once partidos sin ganar lleva Puerto Nuevo ante Ballester, con 4 empates y 7 derrotas. La última victoria Portuaria en el historial se remonta al lunes 6 de septiembre de 2010, por la 5ª fecha del campeonato 2010/11. Fue por 1 a 0 como visitante con gol de Maximiliano Zerbini de penal. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA VISITANTE DE 1986 Fue por 3 a 1 como visitante, el sábado 4 de octubre, en un partido correspondiente a la 12ª fecha del campeonato de Primera D. CTRAL. BALLESTER (1): Romero; López, J. C. Rojas, Aguirre y C. Sproviero; Rosales (Mazzoni), Fabrizio y Cerrudo; Barrera, M. Gómez (Valenzuela) y Montenegro. DT: Juan Carlos Menéndez. SUPLENTES: Meza, Martínez y Montoya. PUERTO NUEVO (3): Ismael Prado; Alejandro Rodríguez, Oscar Rodríguez, Ramón Carelli y Ramón Antúnez; Rubén Stella, Florencio Espíndola y Ángel Azcurra (Carlos Gómez); Rodolfo Enríquez (Scozzesi), Carlos Medina y Hugo Yedro. DT: Mario De Luca. SUPLENTES: Oscar Giuntoli, Bazza y Oscar Benítez. GOLES: PT 21m Medina (PN), 37m Fabrizio (CB) y 42m Yedro (PN) de penal. ST 45m Yedro (PN). EXPULSADO: ST 44m Romero (CB) por exceso verbal. CANCHA: Acassuso.

