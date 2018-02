Ganaba 2-0, pero el elenco zarateño reaccionó y llegó a la igualdad a siete minutos del final. Así, el equipo del barrio Villanueva sumó su primer punto en este certamen. Hoy, Atlético Las Campanas visita a Maipú en Zárate. Por la tercera fecha de la Zona D de la Copa Federación Norte 2018, Mega Juniors igualó 2-2 como local frente a Lima FBC y así consiguió su primer punto en el certamen. El equipo del barrio Villanueva iba ganando 2 a 0 con goles de Facundo Atencio y Maximiliano Díaz, pero la visita reaccionó y a siete minutos del final llegó a la igualdad. Luego de un primer tiempo sin goles, el equipo de Sergio Ferreyra y Marcelo García se puso en ventaja a los 4 minutos de la segunda mitad, luego que Atencio definiera de zurda al primer palo. Después, Díaz aprovechó un error del arquero rival y envió la pelota al fondo. Sin embargo, Lima reaccionó. A los 14, Lemucchi se fue mano a mano con el arquero Alcaraz y descontó. Y el empate llegó a los 38 a través de Andrés Carrizo. A pesar de ese golpe, Mega no se rindió y en el final contó con posibilidades de llegar al triunfo, pero no pudo concretarlas y debió conformarse con un empate con sabor amargo. Así, Lima quedó como líder de la Zona D con 5 puntos, mientras que Mega Jrs, que sumó su primer punto, se mantiene en la cuarta colocación. La tercera fecha de este grupo se completará hoy con la visita de Atlético Las Campanas (4 puntos) a Maipú (3). SÍNTESIS DEL PARTIDO MEGA JUNIORS (2): David Alcaraz; Hugo Ferreyra, Maximiliano Díaz, Adrián Samaniego, Fabio Villegas; Damián Ferreyra, Gonzalo Agüero, Luis Soler, Marcelo Castillo; Marcelo Martínez y Facundo Atencio. SUPLENTES: Elías Armoa, Lautaro Aguirre, Lucas Villarruel, Santiago Aguilar, Gerardo Riva, Ezequiel Godoy, Manuel Fernández. DT: Sergio Ferreyra LIMA FC (2): Nahuel Belforte; Sebastián Falcón, Luis Gallea, Andrés Vivas, Mateo Carbone; Franco Ferreyra, Sergio Ferreyra, Cesar Guidi, Fabián Vazquez, Federico Marcaida y Enrique Lemucchi. SUPLENTES: Diego Caballero, Diego Yedro, Gabriel Dominguez, Juan Cruz Lopez, Andrés Carrizo, Alejandro Freire, Damián Esconjauregui. DT: Angel Vera. GOLES: ST 4m Facundo Atencio (MJ); 8m Maximiliano Díaz (MJ); 14m Enrique Lemucchi (LFC); 38m Andrés Carrizo (LFC). CAMBIOS: ST Yedro x Marcaida (LFC); 13m Carrizo x Carbone (LFC); 26m Godoy x Martínez (MJ); 30m Fernández x Castillo (MJ); 36m Rivas x Agüero (MJ); 42m Esconjauregui x Falcón (LFC). AMONESTADOS: Agüero, Soler, Castillo, Aguilar (MJ); Gallea, Vivas, Ferreyra (LFC). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Luciano Cardozo.

NO PUDO CANTAR VICTORIA. A MEGA SE LE ESCAPÓ UN PARTIDO QUE GANABA CON GOLES DE ATENCIO Y MAXI DÍAZ.



Copa Federación:

Mega Juniors empató ante Lima FBC

