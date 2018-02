Rincón Tuerca

TC MOURAS: La Categoría esta arrancando durante este fin de semana el presente campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay en una carrera con pilotos invitados. Televisa desde las once de la mañana la Televisión Pública a través del programa "Carreras Argentinas". DESARMADO: El auto para los chasis del Regional está por estas horas desarmado en el taller donde se está haciendo un repaso general por parte de Gastón Fernández que espera llegar bien para la primera el diez de Marzo en La Plata. Continuarán con la motorización de Juanjo Tartara. DEFINIR: Es cierto que Valentino Lacognata hará todo el campeonato del MX del Norte de motocross avalado por su padre Diego y lo único que aún falta definir si lo hará en forma personal o con el equipo de San Pedro. DEBER: En reciente nota televisiva el motorista José Acebedo confirmó que todo lo que hoy sabe se lo debe a Daniel Berra con quien trabaja desde hace años y ahora tiene a su cargo los motores de TC Mouras y el TC Pista Mouras donde el muchacho viene con buenos resultados. BONO: Desde el equipo de Juan Pablo Galliano se lanzó al mercado un bono contribución para recaudar fondos para terminar la cupecita de la Clase A del Bonaerense con un valor de cien pesos donde se sortearán electrodomésticos. Para quien desee colaborar contactarse con el piloto. POSITIVO: Martín Saba, el oriundo de Olavarría probó con su Fiat Uno de la Clase Dos de ALMA en La Plata donde los mismos fueron positivos a decir Juan Sbarra el encargo del auto y que atiende en su taller. PENSAR: Todo hace pensar que luego de un profundo análisis por parte de Valerio Diamante se decidió finalmente no correr en el Turismo Regional con el auto que le atiende Juanjo Tartara ante el presupuesto que se tiene para esta temporada. CONCRETO: Ella cree que no va a correr su marido en Karting este año. Él asegura que va a participar aunque sea en todas las que pueda pero lo concreto es que nada está decidido y aún resta un tiempo para el comienzo del campeonato y el nocturno ya confirmó no lo tendrá en pista. TC PISTA MOURAS: La Categoría visita una vez más el autódromo de Concepción del Uruguay para dar comienzo a su campeonato donde desde las once de la mañana la TV Pública televisa la competencia a través del programa "Carreras Argentinas". ATENCIÓN: Constanza Toledo la joven niña que correr en Karting en la Categoría Kart Plus ya confirmaron sus padres Gabriel y Zulma que este año hará el campeonato con la atención del Karting por parte de su padre. TRABAJAR: Por estos días estará en nuestra ciudad Pablo Copetti que tras el último Dakar ya se está trabajando para lo que se viene a corto plazo y con el equipo que preside Carlos Debesa en el cuatriciclo pensando en el próximo Dakar. FLACO: Entusiasmado y pensando en el comienzo del campeonato se lo ve al flaco Juan Carlos Muñoz en los detalles finales del auto para la promocional que correrán en binomio con Eric D´amario con la sana intensión de poder pasarla bien y sin presión alguna ¿Ariel D´amario será el nuevo del equipo? NUEVAS: Ya ingresaron las nuevas unidades de motos eléctricas con la llegada del mes de Febrero y con nuevas prestaciones que se suman a las ya conocidas. Allí en el local de la Boutique de las motos en Alberdi y Rawson se pueden observar durante todos los días. MANEJAR: Causó estupor verlo manejar un Fórmula Renault en pista a Sergio Giordano y no por su manejo sino lo complicado que resultó ubicarlo dentro del vehículo por su altura. Igual el "Costilla" pudo recuperar la prueba con tranquilidad. ARMAR: El Clase Tres para ALMA se viene armando con tranquilidad y en el taller de Sbarra donde está se habló con Gastón Brown quien se interesó en ocupar esa butaca así que están hablando para llegar a un acuerdo con el piloto de la vecina ciudad de Lima. FECHAS: Los dirigentes de la Categoría ALMA que preside Santano confirmó sus tres primeras fechas del calendario a saber 11 de Marzo La Plata, 8 de Abril en el autódromo Gálvez y el 6 de Mayo se vuelve al Roberto Mouras de la ciudad de La Plata. FÓRMULA METROPOLITANA: En la búsqueda de arrancar su campeonato la Categoría visita el autódromo de Concepción de Uruguay durante este fin de semana donde la TV Pública desde las once de la mañana televisa a través del programa "Carreras Argentinas". CONTINUAR: Como era de imaginar Daniel Del Bianco continuará un año más en la Alta Competencia en el mundo del Karting y estará corriendo en las categorías P.A.K.O. y Kart Plus con su propia atención en sus vehículos. FUTURO: Aún no pudo definir Marco Martínez como será su futuro automovilístico dado que quiere dejar el Karting y subirse a un chasis del Regional y en eso anda por estos días donde estuvo charlando con Tartara en su momento. CREER: Enrique Balzano continuará trabajando en la chery de Iván González la cual se debe terminar para el TC Regional donde el piloto de Zárate desea debutar con la misma. Es muy probable que no lleguen a la primera y se cree que lo más acertado es aportar a la tercera fecha del año. INCORPORAR: Como en su momento Eduardo Obertti se desprendió de su Fiat para la Clase Dos de ALMA ahora van a tratar de incorporarlo al equipo para llevarlo a las carreras si lo autorizan para tal emprendimiento desde el ámbito familiar. PREPARA: Con entrenamiento y horas de trabajo se prepara Germán Henze para la carrera de la Costa en los próximos días. El representante local se tiene fe en poder lograr un buen resultado con su nueva moto. OLVIDAR: Finalmente pudimos ver en pista a Cyntia Bertozzi girando con su Karting en el Kartódromo de Zárate donde la señora de Andrés demostró que no se olvidó de manejar e impuso un buen tiempo como para quedarse tranquila y si lo desea sumarse a la Categoría Regional TENSA: El robusto armador de motores tuvo una charla con el ex piloto entrado en años días atrás donde la conversación fue tensa y el abuelo se ofuscó en demasía con quien hablaba por algunos hechos acontecidos en el año anterior ¡Que no cunda el pánico! AMIGO: Sigue entusiasmado con su proyecto de hacer toda la temporada en Karting Eduardo Koszco que tiene todo listo para arrancar en la Categoría Kart Plus donde estará corriendo con su amigo Cristian Falivene. VACACIONES: Luego de sus merecidas vacaciones decidió por estas horas bajar el auto del trailler y ponerse a repasar el Fiat Uno para la Clase Dos de ALMA Maximiliano Civitarese que en un principio quiere estar desde la primera que está basada en un tema de presupuestos. PADECER: Este tema de los presupuestos es el primer disparador para todos los pilotos que no saben si podrán arrancar y el piloto local Pablo Savastano es uno de los que padece este problema tan en boga. CONTAR: Los dirigentes de la Categoría ProCar ya anunciaron que su primera carrera del año es el venidero 4 de Marzo en el autódromo capitalino para sus dos clases esperando contar con su habitual parque de autos. SUMARSE: Buscando cerrar los presupuestos y con la sana intensión de sumarse al Turismo 4000 Argentino anda Ignacio Tartara que desea meterse en una Categoría de nivel nacional aunque no pueda estar desde el arranque del presente campeonato. CLARO: Lo que no está claro de concretarse está intensión de Tartara con que auto estará compitiendo si con el actual o con un Ford que se está trabajando en la fortaleza de la Ruta 193, siempre con motorización propia. HORAS: Si bien Matías Covello anunció su retorno a la actividad en el motocross en reciente nota televisiva aún no se lo vio dispuesto a dedicarle el caudal de horas que se necesitan para llegar bien desde lo físico para una Categoría con tantas exigencias. DURO: Quienes están a pleno entrenando son los hermanitos Garrido que tendrán otro año duro en el motocross haciendo el provincial y el Nacional como el año anterior. El tema económico es el más preocupante por estas horas para todo el equipo y la familia de los chicos. APOSTAR: La llegada de algunos Karting al taller de la calle Viamonte marca que se viene trabajando en los chasis y se suma al armado de motores por parte de Marcelo López que tiene algunos pilotos que ya apuestan al narigón. FANÁTICO: Aunque en la intimidad del equipo lo tienen a mal traer a "Carly" Bava porque se subirá a correr con un Ford siendo fana del moño en el Turismo 4000 Argentino el representante de Zárate se lo ve muy entusiasmado con esta posibilidad que le dio el equipo de Caggiano. PRIMERA: Luego de haber hecho su primer Dakar desde adentro Javier Murillo quedó fascinado porque siempre pensó que sería interesante ser parte del mismo y ahora con el hecho concretado asegura que superó todo lo que se imaginaba. ENCUENTRO: Los dirigentes del Zárate Auto Moto Club siguen trabajando para el encuentro a realizarse en el venidero mes de Marzo en la Costanera de la vecina ciudad donde estará presente el Primer Auto Argentino Manuel Iglesias como el vehículo más representativo de tal fiesta tuerca. MODELO: Como piloto ya pudo demostrar sus condiciones pero parece que Ludmila Rodríguez va por más y se muestra como modelo probándose distintas ropas donde la niña no se muestra tímida ni desentona. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. CARRERA: Como adelantamos en esta sección los dirigentes del Club del Primer Automóvil están trabajando para poder intentar hacer una carrera exhibición dentro de la ciudad para Karting pero aún no hay definición alguna. ABRIR: El joven empresario está en la búsqueda de abrir un negocio dedicado al mundo de las motos y el ex piloto de motocross Leonardo Villaverde está encaminado en este proyecto para lanzarlo en su momento en la ciudad de Campana ¡Bienvenido! OVALO: Finalmente el autódromo de San Nicolás lo están inaugurando el Super TC2000 pasado la mitad de la temporada y hay una idea que sea un óvalo para que la Categoría brinde un espectáculo mayor. Ya se firmó el acuerdo y después de muchos años la ciudad vuelve a tener el autódromo deseado.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: