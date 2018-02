Bulgaria es un país relativamente pequeño. Está situado en el este de Europa, en la zona conocida como los Balcanes. Limita al norte con Rumania, al sur con Turquía y Grecia, y al oeste con Serbia y Macedonia. Al este se encuentra el Mar Negro, límite natural del país. Como vemos, es un país que tiene de todo: mar, montaña, bosques impresionantes y ciudades históricas. Es difícil salir descontento de este país. La historia de Bulgaria es, como la de casi todos los países del Este, turbulenta. Tracios, romanos, turcos, etc. La zona es un mix de civilizaciones y culturas y su influencia se percibe aún hoy en día. Tras la 2ª Guerra Mundial, Bulgaria se convirtió en un estado socialista y estuvo bajo la influencia de la Unión Soviética. En 1989 y tras el desmantelamiento de los estados socialistas y la caída del muro de Berlín el país se convirtió a una democracia parlamentaria. Bulgaria tiene 200 km de playas fantásticas y además en la mejor posición: orientadas hacia el este. Aquí aún se puede ir a la playa sin tener al vecino pegado (según dónde, que hay zonas que ya se empiezan a llenar mucho de turistas). Unos metros entre sombrilla y sombrilla siempre se agradecen. Este país cuenta también con más de 200 km de algunas de las mejores pistas de esquí de Europa, del nivel de las de los Alpes suizos, pero mucho más baratas, un detalle no menor y por demás atractivo para aquellos que les gusta la práctica de deportes invernales. Dos tercios del país son zonas no pobladas, cubiertas de bosques y prados. Hay grandes valles y enormes montañas donde hacer muchísimas excursiones, ver animales y tomar unas fotos increíbles. Vayas donde vayas en Bulgaria, en cualquier época del año, vas a volver a casa con fotos espectaculares, y de hecho a este país vienen fotógrafos de todo el mundo a enriquecer su portfolio. Todo el país está salpicado de pueblecitos con encanto de los cuales hablaremos más adelante. También hay ciudades antiquísimas, ciudades modernas, fantásticos monasterios ortodoxos, ruinas milenarias y muchísimo más. Para desplazarse por Bulgaria es recomendable ir en coche, da mucha libertad y permite llegar donde no llega el transporte público. Entre sus atractivos y ciudades principales no podemos dejar de mencionar y sugerir una visita a los siguientes: Sofía: es la capital de Bulgaria y su ciudad más grande. Es posiblemente uno de los destinos urbanos más económicos de la vieja Europa. Ofrece un gran abanico de opciones para aprender de historia, cultura y arquitectura. El mejor Museo para no perderse es el Nacional de Historia y tampoco hay que perderse sus iglesias. Sofía tiene mucha vida nocturna con bares y restaurantes y durante el día, mercados y parques. Estatua de Santa Sofía: El primer monumento que llama la atención al llegar al centro de Sofía es la Estatua de Santa Sofia, una imponente estatua de mujer que se eleva sobre las alturas. Se trata de Santa Sofía, mártir venerado por la iglesia ortodoxa, que con su esculpido cuerpo dorado cubierto por un voluptuoso vestido negro de bronce da la bienvenida al centro de la ciudad. Catedral de Alexander Nevsky: Sin duda se trata del monumento arquitectónico más conocido de Sofía, una impresionante catedral construida entre 1882 y 1912. El exterior es increíblemente llamativo, un conjunto de cúpulas de diferentes tamaños que se superponen a varias alturas conformando un perfil muy singular. El Monasterio de Rila: El gran icono de Bulgaria y declarado Patrimonio de la Humanidad. Joya del renacimiento búlgaro que sigue siendo protegida por monjes. Su excepcional conjunto artístico y pinturas hipnotizan a cualquiera. Nacido como una cabaña de ermitaño en el Siglo X, el lugar creció poco a poco, aunque, tras sufrir un incendio, su impresionante mezcla de elegantes arcos, imponentes cúpulas y frescos apocalípticos data en su mayor parte del Siglo XIX. Plovdiv: Su casco antiguo tiene más de 6000 años, constituyéndose en la ciudad habitada más antigua de Europa! Con un casco antiguo, un barrio de artistas y vida nocturna, la segunda ciudad de Bulgaria nunca tuvo mejor aspecto. En el centro hay edificios antiguos y una calle comercial que pasa por delante de un teatro romano del Siglo II aún en activo y una mezquita del Siglo XV. La inversión realizada tras su designación como Capital Europea de la Cultura del 2019 ha dejado la ciudad resplandeciente, mientras que su oferta cultural incluye ópera, jazz, arte al aire libre y mucho más. Tumbas tracias: El valle de los Reyes Tracios está salpicado de tumbas reales, y cada año se descubren más. Uno de los ejemplos mejor conservados es la de Sveshtari, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, que data del 300 a.C. y cuenta con encantadores relieves y obras de arte en sus tres cámaras, incluidas 10 elegantes figuras femeninas. Las iglesias rupestres de Ivanovo: Se trata de un conjunto de celdas, capillas, iglesias y monasterios excavados en la roca. A solo 22 km de la ciudad fronteriza de Ruse, cerca del pueblo de Ivanovo. Al pie de los acantilados del Parque Natural Rusenski Lom (nombre también del río). Uno no puede dejar de sentarse en los balcones suspendidos en el vacío (no apto para todos los públicos). Se puede subir por encima de los monasterios y observar el privilegiado entorno. Veliko Târnovo: La larga historia de beligerantes zares y épicas batallas de Bulgaria está bien presente en su antigua capital, Veliko Târnovo. Coronada por una fortaleza medieval, esta ciudad con monumentos soviéticos, calles adoquinadas y tiendas de artesanía brinda un viaje al pasado del país. Como sede de la segunda universidad del país, Veliko también disfruta de una animada vida nocturna y una creativa comunidad multicultural de extranjeros, además de ser una buena base de excursiones, bici por la montaña y para salidas al cañón de Emen. En materia gastronómica podemos afirmar que la comida búlgara es muy variada y está influenciada por muchas culturas. Contiene muchas especies y suele ser de sabores intensos. Predominan los platos con queso blanco (feta) o en búlgaro, sirene. En verano, el ideal es una sopa fría de yogur y pepino llamada tarator. O una ensalada típica llamada Shopska, con pepino, tomate, cebolla, queso feta… Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



Vuelos y Vacaciones:

Bulgaria

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: