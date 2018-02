La Auténtica Defensa. Edición del martes, 06/feb/2018 HCD: El jueves se votaría la adhesión al Pacto Fiscal propuesto por Vidal







La ley les impone a los municipios una mayor austeridad a la hora de gestionar. Además, incrementa el control de La Plata sobre las cuentas locales. "Tiene aspectos que hacen a la sostenibilidad fiscal del Municipio", señaló Roses . El Gobierno buscará este jueves adherir a la ciudad al Pacto Fiscal propuesto por la gobernadora María Eugenia Vidal quien, en línea con lo que el presidente Macri les pide a las provincias, pretende que los municipios encaren una gestión más austera y supedita en sus finanzas al control provincial. El proyecto de adhesión al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal, que fue sancionado en noviembre del año pasado por la Legislatura bonaerense, ya está siendo contemplado por las distintas bancadas del Honorable Concejo Deliberante. Sostiene que la normativa impulsada por Vidal es "necesaria" y "una herramienta útil a los efectos de un manejo racional, ordenado y transparente de los recursos fiscales municipales". La ley provincial establece que los municipios no pueden: endeudarse por encima del 10% de sus recursos corrientes, salvo para refinanciar deuda previa en mejores condiciones; aumentar sus gastos corrientes por encima de la inflación (antes se calculaba sobre el crecimiento del PBI); e incrementar su plantilla por encima del aumento de la población (excepto aquellos que tengan superávit o municipalicen servicios). También prohíbe que los intendentes aumenten los gastos corrientes con carácter permanente seis meses antes de abandonar la gestión; invita a los municipios a bajar las tasas que recaen sobre los sectores productivos, como la que se cobra por Seguridad e Higiene; y los exhorta a dotar sus presupuestos con mayor información y transparencia. El control de estos condicionamientos recaerá sobre el Consejo Provincial de Coordinación Presupuestaria y Fiscal Municipal, integrado por tres representantes de cada sección electoral, con derecho a voto, y un representante por la provincia en calidad de Coordinador General, sin derecho a voto, pero con facultad de veto. La adhesión a la ley no es obligatoria, aunque explicita que los municipios que se plieguen al régimen de responsabilidad fiscal no podrán recibir "asistencia financiera provincial y/o nacional". En otras palabras, que no recibirán ni adelantos de la coparticipación provincial por parte de la Gobernación ni Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de parte del Ministerio del Interior. Este lunes, en una reunión de presidentes de bloques, se comenzaron a poner de manifiesto las diferentes posturas respecto de la propuesta provincial. "La Municipalidad estaba adherida en la época de Tonani a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Lo que vamos a hacer es adherirla a las modificatorias que el congreso provincial aprobó a finales del año pasado", explicó el presidente del HCD, Sergio Roses, en diálogo con LAD. El concejal de Cambiemos sostuvo que el pacto "tiene aspectos que hacen a la sostenibilidad fiscal del Municipio" y que "le da garantías a los ciudadanos e inversores con un criterio de sanidad en las finanzas públicas". "Creo que vamos a encontrar vías para un consenso", consideró Roses de cara a la votación del próximo jueves en sesión extraordinaria. Sin embargo, será difícil que la medida sea apoyada por el peronismo. Ayer, antes de la reunión, desde el bloque del PJ-Unidad Ciudadana advirtieron que el nuevo régimen fiscal "implica que el ajuste que promueven Macri y Vidal también llegué a las administraciones municipales". Además, aseguraron que la adhesión es "extorsiva" porque Vidal condiciona con ella la repartición del Fondo del Conurbano, unos $40.000 millones que el Gobierno nacional acordó pasarle a la provincia. No sin reparos, los jefes comunales macristas han sido los primeros en plegarse a la iniciativa lanzada desde La Plata. Pero también intendentes de espacios opositores han rubricado su forma, incluso a regañadientes, a lo largo del primer mes del año. Tal fue el caso de Osvaldo Cáffaro, de Zárate, que ha denunciado en reiteradas veces la falta de apoyo financiero de parte los gobiernos de Cambiemos a su ciudad. De hecho, en octubre promovió la campaña de su espacio político, Nuevo Zárate, con el lema "Con lo nuestro". Evidentemente, no alcanzó.

El proyecto de adhesión al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal, que fue sancionado en noviembre, ya está siendo contemplado por las distintas bancadas (Foto: Archivo).





“Creo que vamos a encontrar vías para un consenso", consideró Sergio Roses



HCD: El jueves se votaría la adhesión al Pacto Fiscal propuesto por Vidal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: