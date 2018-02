La Auténtica Defensa. Edición del martes, 06/feb/2018 Primera D:

En la presentación de Hugo Medina como DT, el Portuario cayó 1-0 en cancha de Colegiales ante el escolta del campeonato. Puerto Nuevo arrancó la segunda rueda del campeonato de la Primera D 2017/18 como terminó la primera: con una nueva derrota como visitante. Esta vez fue frente al encumbrado Central Ballester, que tuvo de su lado a la fortuna en un acción a los 8 minutos para tomar la ventaja que le permitiría quedarse con los tres puntos. De esta manera, el equipo ahora dirigido por Hugo Medina sumó su tercera derrota consecutiva y su sexto encuentro sin victorias fuera de Campana. Igualmente, vale remarcar que el Auriazul enfrentó al escolta del campeonato y que lo hizo con una formación con bajas significativas (Germán Águila, Michel Bustamante y Maximiliano Díaz dejaron el plantel; mientras que Kevin Redondo, Pablo Sosa y Pablo Godoy fueron bajas por distintos motivos), poniendo en cancha a jóvenes que recién están dando sus primeros pasos en Primera como Jonathan Lazo, Tomás Fumeau y Facundo Ferulano. O sea: más allá de la continuidad de nombres como Ponce De León,Colombo, Colliard, MacIntyre y Roldán y de tratarse de la segunda mitad de la temporada, el Portuario está afrontando un nuevo proceso que debe tomar este primer encuentro como punto de partida. Y de aquí en adelante buscar crecimiento y, obviamente, también resultados que le permitan salir de las últimas posiciones del campeonato. En la próxima fecha recibirá a Yupanqui. Hacerse fuerte de local y volver al triunfo será un desafío acorde a ese proceso. Por lo pronto, ayer mostró virtudes propias de un equipo que será duro para cualquier rival. Pero claro: también deberá encontrar un funcionamiento colectivo que le brinde mayores posibilidades de ganar dentro de esa "batalla" que representa cualquier partido de esta divisional. EL PARTIDO En el arranque del juego, Central Ballester no dudó en tratar de asumir el protagonismo que el favoritismo le daba en la previa. Y lo hizo desde el dominio territorial, buscando explotar los costados. Así se mostró más incisivo ante un Puerto Nuevo al que parecía costarle afirmarse en el terreno y encontrar las marcas. Y ese arranque en el que ambos trataban de acomodarse a sus libretos se vio alterado a los 8 minutos, cuando el local llegó al gol en una acción con mucho de fortuna. Es que Ventecol intentó un centro sobre el área Portuaria y el envío sorprendió al arquero Ponce De León, que retrocedió y voló para tratar de desviar el balón. Pero la pelota pegó en el travesaño y le quedó servida al goleador Sebastián Ybares, quien solo tuvo que empujarla para abrir el marcador. Tras el gol, el equipo de nuestra ciudad mejoró su presencia en la mitad de la cancha y logró hacerse del balón por momentos. Sin embargo, ante las bajas de Maxi Díaz y Michel Bustamante y la suspensión de Pablo Sosa, no encontró conductores y por ello sus intentos fueron más verticales, con búsquedas hacia Nico Rodríguez y también sobre la posición de Tadeo MacIntyre, el más vertical e incisivo de los volantes. Y así, en una pelota filtrada que sobró al punta, Puerto Nuevo tuvo su mejor oportunidad. Fue a los 23 minutos, cuando MacIntyre metió la diagonal desde la derecha hacia el centro y quedó mano a mano con el arquero Comino, quien contuvo su definición. En tanto, Ballester ya no mostraba apuros y administraba esfuerzos en la calurosa tarde de Munro: una vez que controlaba el balón en el mediocampo, buscaba profundizar con los movedizos Fassone e Ybares, quienes complicaban a una defensa que durante la primera parte mostró varias dudas para tomar marcas e incluso también para despejar el balón. Pero pasada la media hora, después del parate establecido por Brumer para que los jugadores se refresquen, el Portuario creció: jugó más agrupado (ganaron protagonismo Alconada y Fumeau) y logró hacerlo más seguido en campo rival, volcando casi siempre su ofensiva sobre la derecha. Aunque a esos movimientos le faltaron mayor presencia en el área rival. Incluso, algún centro solo encontró dentro del área a los centrales locales, quienes rechazaron sin inconvenientes. Curiosamente, en esos minutos de mayor predominancia del equipo de Hugo Medina, el Canalla tuvo dos buenas opciones para aumentar. En la primera, un bochazo cruzado encontró en soledad a Uñate, quien cabeceó débil a las manos de Ponce De León. Y después, un disparo cruzado de Ventecol no llegó a ser desviado por Fassone, quien observó cómo la pelota salía apenas ancha. Para el segundo tiempo, Medina decidió modificar el esquema táctico para ganar presencia en el área rival: ingresaron Antoni Rodríguez y Orlando Sosa por Rodrigo Alconada y Tomás Fumeau. Entonces, Puerto Nuevo quedó con Antoni como lateral derecho, se adelantó Colliard y "el Pampa" se acopló a Nico Rodríguez para pelear con los centrales locales. Y en el arranque del complemento pareció que Puerto Nuevo podía acorralar a Ballester contra su área. Con presión y búsquedas largas, lo intentó. Pero se fue desinflando con el correr de los minutos y prácticamente no generó situaciones claras de gol. De hecho, la más peligrosa nació de una recuperación de Roldán, quien luego buscó sorprender con un buen remate de media distancia. El desgaste se fue sintiendo, el encuentro se volvió cada vez más luchado y, en ese contexto, el Canalla se fue acomodando mejor. Los cambios le hicieron bien al equipo de Orquera y Hernández al punto que el ingresado De Benedetti contó con la mejor opción para estirar diferencias (remató desviado de cara a Ponce De León). Igualmente, como la diferencia en el marcador siempre fue mínima, el Portuario no dejó de buscarlo. Pero controlado MacIntyre por derecha, no tuvo variantes para profundizar y terminó siendo frontal y previsible. Por eso, Ballester lo pudo defender sin mayores sobresaltos para quedarse con un triunfo que lo vuelve a poner como único escolta. En contrapartida, el equipo de nuestra ciudad se quedó con las manos vacías y sigue hundido en la 13ª posición. Volver al triunfo para sumar y recuperar confianza le será vital en la próxima fecha, cuando reciba la visita de Yupanqui.

EL PRIMER 11 DEL AÑO. LA FORMACIÓN TITULAR DE PUERTO NUEVO AYER POR LA TARDE EN CANCHA DE COLEGIALES. SÍNTESIS DEL PARTIDO CENTRAL BALLESTER (1): Iván Comino; Emanuel Russo, Santiago Correa, Fernando Gelenchir, Leandro Doval; Franco Velázquez, Emmanuel Marengo, Enzo Ventecol, Facundo Uñate; Sebastián Ybares y Brian Fassone. DT: Luis Orquera y Mariano Hernández. SUPLENTES: Rodrigo Pérez, Leonardo Lenciza, Juan Cruz Sbarra, Federico Rojas, Jesús Ayala, Nicolás De Benedetti y Donato Lanzillotta. PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce De León; Franco Colliard, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Jonathan Lazo; Rodrigo Alconada; Tadeo MacIntyre, Eliseo Aguirre, Gustavo Roldán, Tomás Fumeau; y Nicolás Rodríguez. DT: Hugo Medina. SUPLENTES: Esteban Montesano, Antoni Rodríguez, Paulo Boumerá, Facundo Ferulano, Cristian Torres, Ezequiel Ramón y Orlando Sosa. GOLES: PT 8m Sebastián Ybares (CB). CAMBIOS: ST A. Rodríguez x Alconada (PN) y O. Sosa x Fumeau (PN); 11m De Benedetti x Fassone (CB); 23m Lenciza x Uñate (CB); 26m Ferulano x Roldán (PN); 45m Sbarra x Russo (CB). AMONESTADOS: Correa y Fassone (CB); Lazo (PN). CANCHA: Colegiales (local Ballester). ARBITRO: Lucas Brumer.

