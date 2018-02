La Auténtica Defensa. Edición del martes, 06/feb/2018 Fútbol Femenino:

HERMANAS GOLEADORES. MARISA Y MARINA GONZÁLEZ MARCARON DOS DE LOS TRES TANTOS AURIAZULES.

Vencieron 3-0 a Atlético Pilar con goles de Julieta Palacios, y Marina y Marisa Gonzalez. El fin de semana se reanudó el campeonato de Primera B de fútbol femenino que organiza la Asociación Argentina de Fútbol (AFA). Y el reinicio no pudo ser mejor para Puerto Nuevo, que venció 3-0 como local a Atlético Pilar. El partido, correspondiente a la fecha 18 (primera de la segunda rueda), se definió gracias a las conquistas de Marina González, Julieta Palacios y Marisa González. El equipo dirigido por Mario Giménez formó en esta ocasión con: Jaqueline Schmidt; Rocío González, María Rodríguez, Patricia Carballo, Soledad Medina; Milagros Soria, Marisa González, Marina González, Eliana Monzón; Manuela Cardozo y Julieta Palacios. Luego, en el ST ingresaron Rocío Acosta (por Monzón), Florencia Zapata (por Palacios) y Andrea De Cezare (por Cardozo). En cuanto al trámite del partido, el equipo del barrio Don Francisco tuvo una primera chance muy clara de ponerse en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo, pero Manuela Cardozo malogró un penal (su ejecución salió a un costado del palo derecho). Por ello, las Auriazules debieron esperar hasta los 40 minutos de la primera parte para adelantarse en el marcador. Fue gracias a una conquista de Marina González, máxima goleador del equipo en este campeonato. En la segunda mitad, Marina se calzó también el traje de asistidora: una cesión suya fue liquidada por Julieta Palacios, quien marcó el 2-0 a los 20 minutos del complemento. Y a los 38, Marisa González le puso su sello al resultado con un tiro libre que convirtió en el 3-0. Con este resultado, Puerto Nuevo llegó a los 24 puntos, se ubico en la octava posición y pareciera camino a consolidarse entre los equipos que disputarán el octogonal por el tercer ascenso. Claro está: todavía resta casi toda la segunda rueda, pero la pretemporada realizada y este primer paso brindan muy buenas expectativas a futuro. FECHA 18: Comunicaciones 3-0 Lanús; Satsaid 2-4 Independiente; Racing Club 2-0 Luján; Puerto Nuevo 3-0 Atlético Pilar; Almirante Brown 4-1 Deportivo Merlo; Liniers 5-1 Defensa y Justicia; Real Pilar 5-1 Lima FC; Lanús 3-0 Racing. Pendientes: Deportivo Español vs Camioneros; Argentino de Quilmes vs Defensores del Chaco. TABLA DE POSICIONES: 1) Independiente, 52 puntos; 2) Real Pilar, 47 puntos; 3) Lanús, 45 puntos; 4) Racing Club, 44 puntos; 5) Almirante Brown, 32 puntos; 6) Lima FC, 30 puntos; 7) SATSAID, 29 puntos; 8) Luján, 25 puntos; 9) Puerto Nuevo 24 puntos; 10) Defensores del Chaco, 19 puntos; 11) Liniers, 17 puntos; 12) Deportivo Español, 17 puntos; 13) Comunicaciones, 15 puntos; 14) Camioneros, 14 puntos; 15) Atlético Pilar, 14 puntos; 16) Deportivo Merlo 10, puntos; 17) Argentino de Quilmes, 8 puntos; 18) Defensa y Justicia 8 puntos.

SELFIE GANADORA. LAS AURIAZULES POSARON TRAS EL 3-0 SOBRE ATLETICO PILAR.

